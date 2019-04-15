2019-04-15T13:29:45+03:00
Происшествия

Решила сжечь заживо: жительница Забайкалья подожгла дом, чтобы убить двух своих детей

Погиб 4-летний мальчик, 2-летнюю дочь спасли соседи
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Решила сжечь заживо: жительница Забайкалья подожгла дом, чтобы убить двух своих детейРешила сжечь заживо: жительница Забайкалья подожгла дом, чтобы убить двух своих детейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Забайкальский край шокировала новость из небольшого села Барахоево Красночикойского района. Там, 14 апреля 28-летняя местная жительница, напившись, решила избавиться от двух собственных маленьких детей. Когда ее 4-летний сын и 2-летняя дочка спали в кроватках, горе-мамаша облила мебель и полы в их комнате горючей жидкостью, подожгла и не разбудив ребятишек, выбежала из дома.

Пожар заметили бдительные соседи. Увидев густой дым, который валил из окон, они, не дожидаясь приезда пожарных, выбили стекло, пробрались внутрь и вытащили на улицу девочку. Ребенок еще дышал, поэтому ее сразу передали подоспевшим врачам скорой помощи. Спасти ее старшего брата не удалось. Он сгорел заживо.

- Следователи задержали их мать на 48 часов, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом». Готовятся документы для заключения женщины под стражу. Также уже прошел осмотр дома, в котором произошел пожар, допрошены соседи и другие очевидцы, полицейские и родственники подозреваемой. Назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Выяснилось, что у женщины есть еще двое детей. Поэтому следователям предстоит еще решить вопрос о их передаче под присмотр родственников или в детское реабилитационное учреждение. Почему мать решилась на убийство собственных детей, также пока остается загадкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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