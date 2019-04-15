2019-04-15T11:00:19+03:00
Общество

Противоклещевая обработка начнется в Иркутске в ближайшие дни, после того как установится хорошая погода

Для того чтобы ее начать нужно как минимум чтобы три дня было тепло
Олег ФЕДОРОВ
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Противоклещевая обработка начнется в Иркутске в ближайшие дни, после того как установится хорошая погода.Противоклещевая обработка начнется в Иркутске в ближайшие дни, после того как установится хорошая погода.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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До начала дачного сезона и майских выходных остается все меньше времени. Люди чаще стали выезжать на природу и дачу. А теплая погода благоволит клещам. В больницы области с начала опасного сезона обратились уже 65 человек, в том числе 21 ребенок. Противоклещевая обработка в Иркутске должна была уже начаться с сегодняшнего дня.

Пока стояли погожие деньки, специалисты Роспотребнадзора рекомендовали приступить к обработке городских скверов и парков от опасных паразитов. Но в их планы вмешалась непогода. А чтобы от обработки был толк, после нее должны хотя бы три дня постоять солнечные дни.

В этом году площадь обработки будет такой же, как и в прошлом и составит более 500 гектаров. Акарицидной обработке подвергнется 19 скверов и парков, любимых горожанами. А в больницы области продолжают обращаться за помощью по поводу укусов клеща.

- За прошлую неделю к нам обратилось 32 жителя, - сообщили в Роспотребнадзоре Иркутской области. - Всех их проверили специалисты центра диагностики клещевых инфекций.

Пострадавшие в основном жители Иркутска и Иркутского района. А также часто за помощью обращаются жители Ольхонского, Усольского, Черемховского, Балаганского, Боханского и Баяндаевского районов.

СПРАВКА КП

Сколько стоит обработать участок от клеща?

Если вы хотите обезопасить себя и своих близких от угрозы клещей, то можно обратиться в фирмы, которые обрабатывают сады и дачные участки. Специалисты опрыскают кусты и деревья специальными акарицидными веществами, которые безопасны для человека и домашних животных. Услуга такая обойдется в 350 рублей за сотку. Специалисты уверяют, что не стоит обрабатывать участки собственными силами, а лучше довериться профессионалам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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