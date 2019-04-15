МЧС предупреждает: 16 апреля в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололед

В Приангарье вновь заглянула зима. Еще в минувшие выходные жители Иркутской области радовались теплой погоде, но уже во вторник 16 апреля, сибиряков ждет очередной каприз погоды. По прогнозам синоптиков Иркутске ожидается переменная облачность, ночью и днем небольшой и умеренный сне, ветер северо-западный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью -1,-3, днем+3,+5.

- Водителям не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Автомобилисты, соблюдайте дистанцию и будьте предельно внимательны и осторожны на перекрестках и пешеходных переходах.

Спасатели также напоминают, что из-за непогоды в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход лавин. Туристам советуют не рисковать жизнью и отложить переходы до улучшения погоды.

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