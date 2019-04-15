Пожарный выследил и задержал грабителя, который напал на инвалида-колясочника

- Отец, ты чего закрылся?..

Пожарный из Байкальска Максим Пластинин отчаянно стучал в двери своего тестя Владимира Белоусова. Он знал, что обычно пенсионер-колясочник не запирается на замок, чтобы верный пес Кузя мог выбежать на улицу в любую минуту. Максим попытался открыть квартиру своим ключом, но не вышло - мешал другой! Кто-то явно закрылся на замок изнутри, и точно не Владимир Михайлович… 46-летний пожарный сразу почувствовал неладное. Интуиция мужчину не подвела. Максим собирался уже ломать двери, как вдруг она отворилась. На пороге тесть, перепуганный.

- Грабитель… в маске и с ножом, - только и смог вымолвить Владимир Михайлович и указал в сторону окна.

Зять сообразил, что преступник успел выпрыгнуть. Максим помчался следом. Тут на подмогу подоспела соседка. Женщина видела, как из окна первого этажа сиганул неизвестный в маске, и подсказала, в какую сторону тот ретировался.

- В машину! - без колебаний скомандовал ей Максим - женщина ведь видела, в чем одет грабитель, а значит, быстро сможет его опознать.

Проехали одну улицу, другую, а на третьей заметили обидчика Владимира Михайловича. Парень спокойно сидел на лавочке и явно не ожидал, что за ним устроили погоню.

- Я подошел к нему, а он с ходу начал отпираться: мол, что такое несете, я сижу и никого не трогаю, - вспоминает Максим Пластинин. - Но меня тоже не так легко провести. Схватил его, повел к тестю на опознание. Странно, но этот парень даже не пытался оказать сопротивления.

И позже Максим понял почему: у преступника был план, который он и не преминул использовать. Уже в квартире, где тесть, разумеется, подтвердил, что это именно тот человек, который ворвался к нему, парень снова схватился за нож - улучил момент, пока Максим отвлекся на телефон, вызывая полицию. Однако мужчина и тут вовремя отреагировал: выхватил оружие из рук, а самого налетчика уложил лицом в пол. Так и удерживал до приезда МВД.

Оперативники, прибывшие по сигналу, были крайне удивлены представшему перед глазами зрелищу: преступник пойман, орудие изъято, свидетели на месте. Не каждый день так раскрываются грабежи. Хотя налетчик оперативникам был хорошо знаком: 23-летний житель Байкальска уже был судим за разбой, угон и хранение наркотиков.

Кстати, денег от Владимира Михайловича преступник так и не получил. Их попросту в квартире не было! Из-за болезни пенсионер не выходит из дома, все необходимое ему покупают дочь и зять. От того, что ничем не поживился, преступник разозлился: достал нож, приставил к горлу и требовал показать, где прячут заначку. В этот момент и пришел Максим. Стук в двери спугнул парня. Понимая, что ему грозит новый срок, он выпрыгнул из окна первого этажа.

- За 26 лет службы в пожарной части повидал многое, но ловить преступников не приходилось никогда, - признается Максим.

За храбрый поступок пожарный получил благодарственное письмо от МВД.