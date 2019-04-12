В Иркутской области умерла ВИЧ-диссидентка, у которой забрали двоих детей

История началась в 2015 году, когда беременная вторым ребенком сибирячка прошла комплексное обследование. Оно в обязательном порядке включает и анализ на ВИЧ. Узнав результаты, 28-летняя женщина была вне себя от горя - она больна, а, значит, и ее ребенок наверняка заболеет! Что делать? В отчаянии сибирячка стала шерстить сайты в поисках «спасительных» рецептов. И нашла. На одном из ресурсов «авторитетно» заявлялось — ВИЧ — это выдумка. Такой болезни не существует.

-Это все — заговор фармацевтических компаний, - ВИЧ-диссиденты не просто убедили женщину отказаться от терапии, но и дали ей инструкции, как скрыться от врачей.

За несколько месяцев будущая мать несколько раз переезжала с места на место, пытаясь затеряться. Вернуться к врачам женщина решилась только, когда пришла пора рожать.

-Мать запретила брать у малышки анализы и подписала отказ, - сообщили в пресс-службе иркутского Центра СПИД. – Пришлось пойти в суд. Дело вызвало большой общественный резонанс, и было назначено принудительное обследование ребенка. К сожалению, у нее нашли вирус.

Для девочки тут же выдали партию таблеток, но мать вновь скрылась. Полицейские и приставы искали беглянку, но тщетно. И только летом 2018 года, когда женщине стало хуже, болезнь, разрушавшая ее организм, все-таки взяла свое, она появилась у медиков. Но даже отдышка и кашель не убедили женщину начать курс терапии.

Антибиотики и витамины на время заглушили недуг, который уже перешел в стадию СПИДа. Почувствовав прилив сил, сибирячка в очередной раз отказалась от лечения и с криками покинула больницу. Но ненадолго. Уже зимой ее привезли в Центр СПИД. Женщина едва могла дышать, и ее подключили к аппарату вентиляции легких. Последнюю неделю своей жизни ВИЧ-диссидентка провела в коме…

Пока мать была в больнице, органы опеки забрали у нее детей. Двухлетнюю девочку, чей диагноз ВИЧ подтвердился, и семилетнего мальчика, который был здоров, передали родственникам. Тетушки, приютившие ребят, регулярно возят девочку на обследования. После терапии малышка начала набирать вес и стала реже болеть. Врачи считают, что при должном уходе она сможет прожить долгую и счастливую жизнь.

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