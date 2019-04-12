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Спорт

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: пары, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 13 апреля 2019

Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, пары, произвольная программа 13 апреля 2019
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Командный чемпионат мира 2019: на льду Наталья Забияко и Александр Энберт.Командный чемпионат мира 2019: на льду Наталья Забияко и Александр Энберт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Cуббота, 13 апреля. Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии продолжают пары. Они покажут свои произвольные программы и откроют третий день соревнований. Как и в первый день, на лед выйдут шесть пар, по одной от каждой страны. Наши, победители короткой программы Наталья Забияко и Александр Энберт будут выступать последними, сразу же за французами Ванессой Джеймс и Морганом Сипре, уступившими им в короткой. А откроют соревнования японские новички, от которых никто не ждет сюрпризов.

Противостояние набравшей силу российской пары Наталья Забияко-Александр Энберт, взявших бронзу на чемпионате мира 2019 и французов Ванессы Джеймс-Моргана Сипре, лидировавших весь сезон, но неожиданно ставших на этом же турнире лишь пятыми, добавляет интриги соревнованиям. В короткой программе французы допустили много ошибок и верх остался за Натальей и Александром, которые откатали чисто и получили 75.80 баллов, что на 1,45 балла выше их личного рекорда. Замкнули тройку призеров Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии, которых ждет «выяснение отношений» с канадской парой Кирстен Мур-Тауэрс и Майклом Маринаро, отставшими от них чуть больше, чем на балл.

Впрочем, набранные парами оценки в предыдущем виде программы не имеют значения. командный чемпионат мира тем и интересен, что каждый старт начинается «с чистого» листа, и Япония 2019 здесь не исключение. Двенадцать баллов, полученные за победу в короткой программе пар Натальей Забияко и Александром Энбертом, уже ушли в копилку сборной России, как и одиннадцать баллов, полученные их основными соперниками. Шестые, они же последние, японцы, принесли своей сборной семь баллов. Произвольная программа заставляет начинать все заново в борьбе за баллы для сборной.

Между тем, соревнования в двух видах программы уже завершены. К сожалению, мало что удалось у наших парней. Начинающий Андрей Лазукин, воспитанник блистательного Алексея Мишина, принес в копилку сборной 7 баллов за пятое место в короткой программе и 8 место в произвольной (5 баллов). А вот Александра Самарина в короткой постигла неудача. Пойдя на четверные прыжки, он не справился с ними. В итоге получил 12 место и лишь один балл. В произвольной Александр Самарин стал девятым.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов подтвердили свое звание одной из лучших танцевальных пар мира на командном чемпионате мира 2019. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Синицина и Никита Кацалапов подтвердили свое звание одной из лучших танцевальных пар мира на командном чемпионате мира 2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А танцоры, их на командном чемпионате мира 2019 представляла наша лучшая пара - Виктория Синицина и Никита Кацалапов- в первый день стартов взяли второе место и принесли в копилку сборной 11 баллов, а в произвольной повторили свой успех.

Много сделали для сборной наши девушки. Елизавета Туктамышева из-за болезни была запасной в сборной на основных стартах сезона, но в Фукуоке блеснула в короткой программе,став второй. Лучше нее выступила только хозяйка льда, надежда японской сборной Рика Кихира. Софья Самодурова стала шестой. Если бы не их успех, сборной России трудно бы пришлось даже в борьбе за третье место.

Елизавета Туктамышева стала звездой командного чемпионата мира 2019 в Японии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета Туктамышева стала звездой командного чемпионата мира 2019 в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третий день соревнований, который открывается соревнованиями спортивных пар, решающий. Практически сразу после окончания этих соревнований нас ждет произвольная программа у женщин. Этими стартами и завершит соревновательную программу командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019.

На что мы имеем шансы? После окончания второго соревновательного дня на командном чемпионате мира в японской Фукуоке результаты были не очень утешительны.У России — 70 баллов и промежуточное третье место. Впереди — Япония (79 баллов) и Америка (91 балл). Все решится в ближайшие часы, когда с произвольными программами выступят пары и женщины. Начало соревнований в 9:15 и 10:50, соответственно.

Если соотношение сил не изменится, наша сборная закончит этот сезон третьим местом на командном чемпионате мира 2019. Чтобы наши стали вторыми, Наталья Забияко и Александр Энберт должны откатать чисто ( а мы в них верим!), ученицы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова - совершить чудо, а вот японки, наоборот, сдать позиции. Это спорт и все бывает! Следим за нашими!

ИСТОЧНИК KP.RU

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