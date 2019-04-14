Туризм на Байкале: почти 300 тысяч иностранцев ежегодно приезжают в Иркутск

Уже совсем немного осталось до лета – поры отпусков. Сотни тысяч отдыхающих уже готовятся провести свой отпуск на Байкале. Впрочем, гостей здесь ждут круглый год. С каждым годом растет и поток иностранцев из разных уголков планеты. Туризм на Байкале становится все более популярным.

- В прошлом году Приангарье посетило более полутора миллиона туристов, из них почти 300 тысяч иностранцы, - говорится в итоговом отчете за 2018 год агентства по туризму Иркутской области. - Только за первые три месяца этого года к нам приехало 52 тысячи гостей из-за рубежа .

И это не предел. Ожидается, что в новый туристический сезон на Байкале побывает около 317 тысяч зарубежных путешественников.

Наибольший интерес к нашим достопримечательностям проявляют гости из Поднебесной. Только за прошлый год их приехало около 186 тысяч человек! Неудивительно, что местные бизнесмены, уловив этот тренд, охотно переводят свои вывески, меню и ценники на китайский язык. Впрочем, в Иркутск едут и из других стран. Город постило почти 20 тысяч туристов из Южной Кореи, более 10 тысяч немцев и почти 13 тысяч французов, американцев, британцев и швейцарцев. Туризм на Байкале привлекает многих.

И куда же направляются все эти многочисленные путешественники? Добравшись до Иркутска и осмотрев его достопримечательности, они, конечно же, спешат скорее попасть на Байкал. Пик туристического наплыва приходится на август. Традиционно в топе излюбленных мест для отдыха - Листвянка, остров Ольхон и Байкальск. Там к услугам гостей и вкусная байкальская рыба и множество самых разнообразных развлечений, каких только душа пожелает, хватило бы только средств. Кстати, по данным маркетингового исследования, за время отдыха, которое, обычно, составляет от 3 до 5 дней, туристы тратят в среднем около 73774 рублей.

Кстати, в отличие от популярных южных курортов, сезон на Байкале длится круглый год. Так, например, именно зимой люди из разных уголков планеты приезжают, чтобы своими глазами увидеть знаменитый кристально чистый байкальский лед. Среди прочих развлечений и многочисленные фестивали на Байкале, поездке на судне на воздушной подушке, пешие маршруты и многое другое.