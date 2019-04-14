МЧС предупреждает: в понедельник, 15 апреля, в Иркутской области - снег, метели и сильный ветер

Понедельник начнется для иркутян непросто. Непогода, начавшаяся на севере области в пятницу, дойдет до областного центра как раз к началу новой рабочей недели. И на работу завтра, 15 апреля, иркутяне поедут под … мокрым снегом и дождем.

Дождь начнется уже в ночь на 15 апреля, - приводят данные Иркутского гидрометцентра в МЧС.

Продолжится он и днем. Только, в связи с пришедшим похолоданием, начнет пробрасывать еще и снег. Так что иркутян ждет еще та погодка! Пожалуй, с наступлением весны мы уже отвыкли от такого: днем всего +7...+9, ночью +1… +3 градуса. Будет и ветренно – ожидаются порывы до 12-17 м/с.

По области, как водится, и ветер сильнее, и воздух холоднее. На юге и в центре региона днем всего +2… +7, при облачной погоде ожидается +1… -4, ночью +3… -2, при прояснении -7…-12. И все это — при очень сильном холодном ветре 18-23 м\с.

А еще и снег с дождем! МЧС предупреждает, что подобные погодные условия ведут к образованию на дорогах гололедицы и снежного наката. Поэтому большая просьба к водителям транспорта – будьте аккуратней на дорогах.

- Не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, - отмечают спасатели. - Соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Если возникает угроза вашей жизни, либо вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.

По данным портала Гисметео, осадки в Иркутске задержатся на три дня. Солнечная погода ждет иркутян только в четверг, 18 апреля. В этот день будет +18. Но уже в пятницу и субботу снова дождь и снег, +12 и +5 соответственно. Однако, природа решила сжалиться и подарить нам хотя бы один выходной день на следующей неделе, когда прогулки на свежем воздухе будут приятны - в воскресенье, 21 апреля, солнечно и +10.