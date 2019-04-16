Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия

Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова. За рулем автобуса находился 41-летний местный житель от которого исходил сильный запах алкоголя. Инспекторы ГИБДД провели освидетельствование и ужаснулись. Оказалось, что норма содержания алкоголя в организме водителя превышала допустимую норму более чем 5 раз.

При этом в салоне автобуса в момент этой поездки находилось более 10 детей. Если бы водителя не остановили полицейские, поездка в школу для ребят вполне могла закончиться трагически. Когда инспекторы спросили нарушителя, осознает ли он опасность пьяного вождения, тот лишь стыдливо опустил глаза и вымолвил: - «Понятно все». Непонятно пока лишь одно. Как пьяного водителя выпустили на рейс и вообще, проходил ли он медосвидетельствование перед тем как в очередной раз сел за руль. Сейчас это устанавливается.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- В отношении него составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также назначена проверка, по окончанию которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за организацию маршрута.