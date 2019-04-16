2019-04-16T12:39:16+03:00
Здоровье

Прожил 27 лет с металлическими болтами во рту: из челюсти жителя Бурятии удалили два самопальных штыря

В 1991 году мужчина не совсем удачно попытался вставить зубные импланты [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Прожил 27 лет с металлическими болтами во рту: из челюсти жителя Бурятии удалили два самопальных штыря. Фото: пресс-служба Республиканской больницы им. Н.А. СемашкоПрожил 27 лет с металлическими болтами во рту: из челюсти жителя Бурятии удалили два самопальных штыря. Фото: пресс-служба Республиканской больницы им. Н.А. Семашко
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Необычную операцию провели врачи из отделения челюстно-лицевой хирургии Республиканской больницы имени Н.А. Семашко в Улан-Удэ. Медикам Тимуру Доржиеву и Бадмажапу Дамбаеву пришлось удалять из челюстной кости своего пациента… самопальные болты. Оказалось, что эти штыри в челюсть мужчины, в далеком 1991 году вставили врачи из Иркутской области. Тогда они провели ему рискованную операцию и просверлили насквозь челюстную кость, чтобы затем вставить зубные импланты. С болтами во рту житель Бурятии проходил целых 27 лет.

- Тогда пациенту было 30 лет и он планировал установить протезы вместо отсутствующих зубов на нижней челюсти, - рассказывают в пресс-службе Республиканской больницы им. Н.А. Семашко. – Эти врачи не нашли другого способа как пойти наиболее травматичным и крайне рискованным путем. Просверлив насквозь челюсть, они установили 2 длинных стержня, имитирующих настоящие титановые импланты. Эти стержни поддерживались винтами, вкрученными в нижнюю челюсть снизу.

С этими болтами мужчина жил 27 лет. Фото: пресс-служба Республиканской больницы им. Н.А. Семашко

С этими болтами мужчина жил 27 лет. Фото: пресс-служба Республиканской больницы им. Н.А. Семашко

За почти три десятка лет стержни так основательно вросли в кость, что врачам пришлось проводить операцию по их удалению с ювелирной точностью. Одно неточное движение могло привести к повреждению челюсти. Но удаление прошло успешно.

- Мы впервые видим такое, - в один голос твердят Тимур Доржиев и Бадмажап Дамбаев. – Пациенту очень повезло, ведь в нижней (базальной) части челюсти идет нижний альвеолярный сосудисто-нервный пучок. Хорошо, что в 1991 году врач сумел его не задеть. Также удивительно, что за столько лет у пациента не развились осложнения в виде гнойно-воспалительных заболеваний, так как неизвестен состав материала этих стержней, и сами они находились в полости рта, тем самым являясь "открытыми" входными воротами для инфекции.

Спустя 27 лет пациент, наконец, готов к настоящей имплантации зубов. Ее проведут современным способом. Вместо штыря мужчине вставят в челюсть металлический штифт, на который крепится зубной протез. По словам специалистов, такой метод крепления гораздо надежнее обычного способа, когда конструкции крепят к соседним зубам.

Фото: пресс-служба Республиканской больницы им. Н.А. Семашко

Фото: пресс-служба Республиканской больницы им. Н.А. Семашко

ИСТОЧНИК KP.RU

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