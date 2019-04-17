2019-04-16T10:07:40+03:00
Общество

«Аллея» теперь в Иркутске

Крупнейший продовольственный ритейлер Восточной Сибири открыл гипермаркет со ставкой на свежую продукцию от местных производителей
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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«Аллея» теперь в Иркутске«Аллея» теперь в Иркутске
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Ароматная выпечка и хлеб, свежее мясо и рыба, экологически чистые овощи и фрукты, а также товары личной гигиены и для хозяйственных нужд… - куда мы обычно идем, чтобы купить все это? В супермаркет, на рынок, в магазин у дома… Только вот ожидания не всегда совпадают с реальностью. Сложно в одном месте приобрести все необходимое, чтобы одновременно было свежее, качественное и по адекватной цене. Новый гипермаркет «Аллея», который открылся в Иркутске 12 апреля, этим требованиям отвечает на все 100%.

- Люди приходят к нам не только за покупками, но и за позитивными эмоциями, что очень важно, - говорит гендиректор торговой компании «Командор»* Павел Шамбир. - Очень приятно подарить иркутянам такой современный и красивый магазин в год нашего 20-летнего юбилея.

Фото: «Аллея»

Фото: «Аллея»

И, собственно, о гипермаркете. Чем он отличается от десятков других? Отметим сразу, что «Аллея» - детище крупнейшего продовольственного ритейлера Восточной Сибири - компании «Командор». Она хорошо известна жителям Красноярского края и Хакасии, где буквально на каждом шагу открыты ее магазины самого разного формата - у дома, супермаркеты, гипермаркеты (всего более 250).

Кстати, жителям Приангарья «Командор» тоже знаком. В Ангарске «Аллея» работает с 2016 года, в Усолье-Сибирском, Тулуне, Железногорске и других городах - дискаунтеры. И вот областной центр!

- Каждый город - особенный, - продолжает Павел Шамбир. - Мы готовы подстраиваться под желания и предпочтения жителей. В этом, наверное, и заключается наш успех, который позволяет лидировать на рынке. Но уже то, что мы расширяемся в Приангарье, говорит о востребованности магазинов и наших конкурентных преимуществах - ассортимента, цен, сервисов и акций.

Всегда свежая продукция, ставка на местных производителей, эксклюзивная линейка товаров, собственная программа лояльности и уважение к клиенту, - это базовые принципы, который каждый может увидеть в «Аллее». Здесь, на общей площади около 3000 кв. метров на самый взыскательный вкус представлено 25 тысяч (!) наименований продукции. И большая часть от иркутских производителей, что, кстати, как неоспоримый плюс отметили на открытии специальные гости - крупные предприниматели и поставщики.

Помимо «стандартного» ассортимента - мясной, рыбной и молочной продукции, бакалеи, полуфабрикатов и много другого - удивляет кулинария. В гипермаркете она представлена в эксклюзивном кондитерском бутике - первом в Иркутской области. Торты и пирожные готовят прямо в гипермаркете, в специальном цеху. Здесь же и пекарня, в которой помимо булочек и ватрушек пекут авторский хлеб по старинным рецептам, с использованием закваски.

Фото: «Аллея»

Фото: «Аллея»

А пельмени, котлеты, салаты и прочие изыски не уступают домашним. И главное - все свежее. Их дважды в день - перед самым открытием магазина и ближе к вечеру - привозят из собственного производственного цеха в Ангарске. Овощи и фрукты - от фермеров Иркутской области, Красноярского края и Хакасии, отдельный отдел с сухофруктами и орехами порадует любителей здорового питания, в большом ассортименте и алкоголь, в том числе элитный.

Кстати, благодаря открытию гипермаркета рабочие места получили 120 жителей Иркутска. Главная задача, которую им поставило руководство, - это доброжелательное и чуткое отношение к покупателю. Обслуживают быстро и с улыбкой. Если же образовалась очередь, то оплатить покупки можно в кассах самообслуживания - их шесть. И как показывает практика, до 20% чеков проходит именно через них.

Собственно, все это уже смогли оценить первые покупатели. Торжественное открытие гипермаркета состоялось 12 апреля. Красную ленточку перерезал гендиректор «Командора» Павел Шамбир вместе со своими помощниками. А предшествовал этому праздник с конкурсами и подарками. Ажиотаж был нешуточным!

- Мне все очень понравилось, - делится впечатлениями первая покупательница Софья Шерстова. - Я купила хлеб, молоко, курицу. Это простой набор самых необходимых продуктов. Видно, что они свежие. Приду сюда уже завтра, чтобы спокойно закупиться на неделю. Здесь есть все!

Софья, как и первые 10 тысяч покупателей (успейте и вы), стала участницей программы лояльности «Копилка». Бонусы, скидки, индивидуальные предложения могут быть доступны и вам.

Гипермаркет «Аллея»

ТЦ «Бум», ул. Академическая, 26 (между остановками «Южная» и «Поселок энергетиков»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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