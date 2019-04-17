2019-04-17T07:19:44+03:00
Происшествия

Потоп в горах: талыми водами подтопило село Алла в Курумканском районе Бурятии

Спасатели уже отвели воду подальше от деревни и осушили подвалы [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Потоп в горах: талыми водами подтопило село Алла в Бурятии.Потоп в горах: талыми водами подтопило село Алла в Бурятии.Фото: ГУ МЧС по Бурятии
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Несколько дней шел дождь. А в горах с потеплением началось таяние снега. Поток двинулся вниз, к расположенному на ее пути эвенкийскому селу Алла, в котором проживают около тысячи человек. Залила подвалы и погреба, подтопила сараи. А в двадцати домах и пол.

-Егорка, уйди, - кричит мама. - Наводнение! Все заливает! Что ж мы теперь делать-то будем.

Потоп в селе Алла Курумканского района Бурятии 2019.

Женщину можно понять - пострадали все ее припасы, хранящиеся в подполье. Люди остались без запасов картошки и овощей, без солений, а до нового урожая еще далеко. Наверняка придется ремонтировать пол. Возможно, пострадала и мебель.Для одного Егорки наводнение -это приключение. Он мерит воду резиновыми сапожками и рассуждает за кадром снятого мамой видео о том, что накануне был сильный дождь.

На помощь жителям отправились спасатели.

Потоп в селе Алла Курумканского района Бурятии.

-Для отвода воды привлечена тяжелая техника, - сообщают в ГУ МЧС по Бурятии. -На месте работают оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона Курумканского района, администрация сельского поселения.

Сейчас уже с наводнением практически справились. Воду отвели подальше от села, из деревенский подполов и погребов ( пострадало 20 домов) ее откачали. На случай, если поток все же прорвется и вода продолжит прибывать, подготовили возможность размещения жителей в школе соседнего села Майское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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