«Китайская угроза» - это угроза потерять инвестора

Самое громкое дело 2019 года завершилось - пока что победой надзорных органов: строительство завода по розливу воды в Култуке остановлено, а само разрешение на строительство Кировский районный суд Иркутска посчитал незаконным. Репортажи с того заседания промелькнули во многих иркутских СМИ, но никто не посчитал нужным поговорить с компанией «АкваСиб», которая юридически, в суде, являлась третьей стороной и которая, несмотря на этот статус, является, похоже, главным пострадавшим. Мы пришли неделю спустя в офис компании и уговорили директора, гражданина Китая Цзюй Гофа, дать нам интервью. В итоге приводим просто расшифровку диктофонной записи: вопросы задавать даже не пришлось…

Цзюй Гофа. Фото: архив компании

- Что я думаю о решении суда? Я сильно удивлен. Хотите спросить, почему? Я не юрист, я не знаю толком, как устроена российская правовая система. Я ориентируюсь на факты. За 7 лет, с 2012 по 2019 год, мы прошли все сложные, но требуемые законодательством РФ этапы: получение экологической экспертизы, разработку ПСД (проектно-сметная документация) и ТЭО (технико-экономическое обоснование), получение разрешения на строительство… И все разрешения нами были получены. Как так получилось, что годы спустя, в 2019-м, к ним вдруг возникли претензии на уровне «все не так», я даже понять не могу.

- Зачем нам это надо? О возможности поставлять питьевую воду из Байкала в Китай мы задумались еще 10 лет назад: уже тогда на Байкале функционировали несколько местных заводов, которые успешно импортировали на мою родину миллионы литров ежегодно. Но спрос явно превышал предложение, и мы подумали, что еще один завод, у которого изначально будут законтрактованные «на берегу» поставки, перспективен. К тому же грела мысль, что это поток не только в Китай: мы изначально планировали поставлять воду и на внутренний рынок России, и в сопредельные страны. Планы эти остались прежними.

- Были ли сложности? Вообще-то нет. Конечно, получить все необходимые разрешения непросто - и оно понятно, ведь речь о Байкале, об экологической зоне. В целом ничего сверх требований законодательства нам делать не приходилось. Да и в Китае, знаете, открыть серьезное предприятие - это тоже требует определенных усилий. И потом, мы получили поддержку регионального правительства: в 2017 году наш проект на инвестиционном совете при губернаторе включили в перечень РИП - приоритетных региональных инвестпроектов…

- Какие гарантии того, что мы не нарушаем экологическое законодательство? Ну, во-первых, все необходимые разрешения, которые мы последовательно получали. Во-вторых, основной смысл нашего проекта - разливать чистую байкальскую воду. Мы больше чем кто-либо заинтересованы, чтобы все экологические нормы были соблюдены: иначе вода не будет чистой.

Фото: архив компании

- Как я прокомментирую заявления прокуратуры о нарушениях? Когда уважаемые представители Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры заявили, что нашли на площадке нарушения в виде «следов нефтепродуктов и локальных навалов отходов производства», я мог только с прискорбием признать, что они правы: у одного из бульдозеров подтекло масло, а на территории нашлось два мешка строительного мусора. С точки зрения закона - нарушения? Да. С точки зрения здравого смысла - мы тут же ликвидировали и это небольшое пятно, и мешки. Иных нарушений проверка не зафиксировала.

- Может ли водовод навредить Байкалу? Я даже не знаю, что тут можно нафантазировать: по единственной пластиковой трубе мы собираемся делать забор глубинной воды. Труба в воде. Забор воды из озера. Какой тут может быть вред для Байкала?

- Китайская угроза? О да, читал! Я не очень быстро читаю на русском, но прочитал несколько статей. Особенно поразило вот это: «китайцы выпьют Байкал». Друзья, наш завод в год может поставлять 158 400 кубометров. Для сравнения: средний расход воды в истоке Ангары составляет 1950 кубометров в секунду. То есть за год наше предприятие бутилирует столько же воды, сколько протекает через исток за 81,2 секунды. Серьезно, китайцы выпьют Байкал?

- Что дальше? Дальше я хочу честности. Мы 7 лет работали над проектом. Мы вложим в него полтора миллиарда рублей. Мы создадим 148 новых рабочих мест в Култуке, который, признаться, не может похвастаться разнообразием на рынке труда. И главное - мы все делали по закону. Я правда не понимаю, что вдруг сейчас изменилось - все эти посты, петиции, статьи… Доводилось слышать, что это политика. Доводилось слышать, что это происки конкурентов. Мы вне политики. Не скажу, что вне конкуренции: возможно, у нас слишком современное оборудование, возможно, у кого-то возник интерес к этому направлению. Вопрос лишь в том, добросовестная конкуренция или нет. И еще, как власть смотрит на 7 лет нашей совершенно прозрачной работы, которая даст налоговые поступления и новые рабочие места, и что она видит сейчас…

Да, у нас в Китае нет Байкала. Да, мы китайцы. Неужели дело в этом?

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