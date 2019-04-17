Предотвратил крупное ДТП: житель Шелехова, спасший пассажиров автобуса от гибели, получил медаль от полиции

Награда нашла своего героя! Житель Шелехова Сергей Кузьмин, который спас десятки пассажиров автобуса от гибели в ДТП, получил медаль и почетную грамоту от полицейских. Напомним, об отличной реакции подполковника полиции в отставке, «Комсомолка» писала в феврале этого года. Дело было так: мужчина ехал в полном рейсовом автобусе, и случайно, сквозь других пассажиров заметил, что водитель неожиданно отпустил руль и потеряв сознание упал на него головой. В ту же секунду автобус стало заносить в кювет.

- Я подскачил, схватил руль и вывернул его обратно в сторону дороги, - рассказывал тогда Сергей Кузьмин. - Затем попытался переключить рычаг, чтобы выключить скорость, но не смог, так как нога водителя по-прежнему была нажата на газ. Я ее отодвинул, вновь схватился за руль и выворнув его, сманеврировал. Подскочил еще один пассажир, который руками надавил на тормоз и мы остановились.

"Медаль "За службу в милиции". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Так Сергей Кузьмин предотвратил крупную аварию в самом центре города. Правда, водителя тогда спасти не удалось. Он умер прямо в своем автобусе. Спустя два месяца после того, случая, сергей Кузьмин получил из рук бывших коллег памятный знак "Медаль "За службу в милиции".

- Награду в торжественной обстановке Сергею вручил начальник Главного управления МВД России по Приангарью генерал-лейтенант Андрей Калищук,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме Сергея Кузьмина такие же медали и грамоты вручили 48 ветеранам МВД, которые принимают активное участие в жизни региона, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и поднимают престиж нашей службы.

Добавим, что сам Сергей Кузьмин, до сих пор не считает себя героем. Кстати, в органах внутренних дел он прослужил более 27 лет и дослужившись до начальника штаба отдела МВД России по Шелеховскому району, ушел на заслуженный отдых в далеком 2004 году.