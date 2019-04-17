2019-04-17T13:01:12+03:00
Общество

Предотвратил крупное ДТП: житель Шелехова, спасший пассажиров автобуса от гибели, получил медаль от полиции

Сергей Кузьмин вовремя заметил, что водитель потерял сознание и сумел вывернуть руль [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Сергей Кузьмин (справа) получил награду из рук начальника ГУ МВД России по Приангарью генерал-лейтенанта Андрея Калищука. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Сергей Кузьмин (справа) получил награду из рук начальника ГУ МВД России по Приангарью генерал-лейтенанта Андрея Калищука. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Награда нашла своего героя! Житель Шелехова Сергей Кузьмин, который спас десятки пассажиров автобуса от гибели в ДТП, получил медаль и почетную грамоту от полицейских. Напомним, об отличной реакции подполковника полиции в отставке, «Комсомолка» писала в феврале этого года. Дело было так: мужчина ехал в полном рейсовом автобусе, и случайно, сквозь других пассажиров заметил, что водитель неожиданно отпустил руль и потеряв сознание упал на него головой. В ту же секунду автобус стало заносить в кювет.

- Я подскачил, схватил руль и вывернул его обратно в сторону дороги, - рассказывал тогда Сергей Кузьмин. - Затем попытался переключить рычаг, чтобы выключить скорость, но не смог, так как нога водителя по-прежнему была нажата на газ. Я ее отодвинул, вновь схватился за руль и выворнув его, сманеврировал. Подскочил еще один пассажир, который руками надавил на тормоз и мы остановились.

"Медаль "За службу в милиции". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Медаль "За службу в милиции". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Так Сергей Кузьмин предотвратил крупную аварию в самом центре города. Правда, водителя тогда спасти не удалось. Он умер прямо в своем автобусе. Спустя два месяца после того, случая, сергей Кузьмин получил из рук бывших коллег памятный знак "Медаль "За службу в милиции".

- Награду в торжественной обстановке Сергею вручил начальник Главного управления МВД России по Приангарью генерал-лейтенант Андрей Калищук,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме Сергея Кузьмина такие же медали и грамоты вручили 48 ветеранам МВД, которые принимают активное участие в жизни региона, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и поднимают престиж нашей службы.

Добавим, что сам Сергей Кузьмин, до сих пор не считает себя героем. Кстати, в органах внутренних дел он прослужил более 27 лет и дослужившись до начальника штаба отдела МВД России по Шелеховскому району, ушел на заслуженный отдых в далеком 2004 году.

Под Иркутском бывший полицейский спас пассажиров автобуса от ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам
Тухлые яйца в дымоходе - это по большей степени байки, есть и более прозаичные способы свести все усилия по ремонту к нулю
Юрий Поляков, Любовь Моисеева, Александр Гамов: Честное комсомольское!
Так называется 300-страничное собрание интервью автора «ЧП районного масштаба», «Козленка в молоке» и многих других произведений. Все эти беседы почти четверть века публиковались в «Комсомольской правде»
Новости 24
Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище
Муниципалитеты Иркутской области получат средства на контейнерные площадки
Братчанин выиграл первый этап Чемпионата России по картингу
Движение на нескольких иркутских улицах перекроют в ближайшее время
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
ИНК профинансирует три гранта Иркутского областного отделения Русского географического общества
28 метров в секунду: 18 апреля на западе Иркутской области объявлено штормовое предупреждение
«Научные Weekend-ы» в Иркутске: сибиряков научат, как правильно брать кредиты
В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
Двух горе грабителей задержали в Иркутской области
Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая
Продавали бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудили за кражу 33 тонн нефтепродуктов