2019-04-18T08:28:42+03:00
Общество

МЧС предупреждает: 19 апреля в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололед

Пешеходам советуют достать нескользящую обувь, а водителям быть внимательнее на перекрестках и переходах
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
МЧС предупреждает: 19 апреля в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололед.МЧС предупреждает: 19 апреля в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололед.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Погода в апреле не радует постоянством. Двадцатиградусное потепление сменяется снегом. Вот и на 19 апреля в Иркутской области вновь похолодает. По прогнозам синоптиков в Приангарье ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 23-28 м/с. Спасатели предупреждают, что из-за снега и метелей на дорогах будет гололед и снежный накат.

- Будьте готовы к временным отключением электричества, такая мера необходима, чтобы избежать коротких замыканий при нахлесте проводов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Водители, учитывайте погодные условия, особенно на дорогах опасно в утренние часы. Будьте внимательны и осторожны на перекрестках и пешеходных переходах.

Спасатели напоминают, в гололед легко можно получить травму, от небольшого ушиба до серьезно перелома. Поэтому советуют выходить из дома заранее, чтобы не торопиться и тем более не бежать. Не лишним будет достать с антресоли и зимнюю нескользящую обувь.

Кроме того, МЧС Иркутской области предупреждает, что в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья вновь небезопасно. Высока вероятность схода лавин, поэтому туристам и экстремалам советуют отложить походы до улучшения погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роскачество исследовало кефир из 10 регионов России
В лаборатории побывали 11 новых торговых марок из Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Чувашской Республики, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга
Алексей Венедиктов о Дмитрии Быкове: «Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Инсульт не подтвердился...»
Главный редактор «Эха Москвы» рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда», что ему известно о состоянии здоровья писателя
Новости 24
Сергей Сокол принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками управленческого кадрового резерва
Шестеро детей пострадали в ДТП в Иркутской области за двое суток
Дорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке Куйтун
Убийство 12-летней давности раскрыли полицейские Братска
Еще три лесных пожара потушили в Бурятии
Гагаринская велогонка по велоспорту-шоссе пройдет в Иркутске 21 апреля
Семейная пара из Иркутска едва не убила друг друга, а потом вместе прятала улики
Более 400 тысяч рублей заплатил алиментщик, чтобы продать квартиру в Иркутском районе
Нормативы учебных расходов для школ и детсадов Иркутской области увеличатся
Георгиевские ленточки начнут раздавать 25 апреля в Иркутске
Под Иркутском пройдет реконструкция танкового сражения
Выставка «Страна синего неба» откроется 18 апреля в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 18 апреля без осадков
Футболисты иркутского «Зенита» начнут весеннюю часть сезона выездным матчем с «Читой»
Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище
Муниципалитеты Иркутской области получат средства на контейнерные площадки
Братчанин выиграл первый этап Чемпионата России по картингу
Движение на нескольких иркутских улицах перекроют в ближайшее время
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
ИНК профинансирует три гранта Иркутского областного отделения Русского географического общества
28 метров в секунду: 18 апреля на западе Иркутской области объявлено штормовое предупреждение
«Научные Weekend-ы» в Иркутске: сибиряков научат, как правильно брать кредиты
В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
Двух горе грабителей задержали в Иркутской области
Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая
Продавали бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудили за кражу 33 тонн нефтепродуктов