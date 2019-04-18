МЧС предупреждает: 19 апреля в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололед

Погода в апреле не радует постоянством. Двадцатиградусное потепление сменяется снегом. Вот и на 19 апреля в Иркутской области вновь похолодает. По прогнозам синоптиков в Приангарье ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 23-28 м/с. Спасатели предупреждают, что из-за снега и метелей на дорогах будет гололед и снежный накат.

- Будьте готовы к временным отключением электричества, такая мера необходима, чтобы избежать коротких замыканий при нахлесте проводов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Водители, учитывайте погодные условия, особенно на дорогах опасно в утренние часы. Будьте внимательны и осторожны на перекрестках и пешеходных переходах.

Спасатели напоминают, в гололед легко можно получить травму, от небольшого ушиба до серьезно перелома. Поэтому советуют выходить из дома заранее, чтобы не торопиться и тем более не бежать. Не лишним будет достать с антресоли и зимнюю нескользящую обувь.

Кроме того, МЧС Иркутской области предупреждает, что в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья вновь небезопасно. Высока вероятность схода лавин, поэтому туристам и экстремалам советуют отложить походы до улучшения погоды.