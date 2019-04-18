МЧС: В Иркутске горит не новый Ледовый дворец, а битум на стройплощадке

Сегодня днем ,18 апреля, жители Иркутска увидели в небе над городом черный густой дым. Высокий столб поднимался со стройплощадки нового Ледового дворца. Жителей картина напугала – неужели пострадало здание? И где тогда будут проводить чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен состояться в Иркутске в 2020 году. Однако, как выяснилось, тревога ложная. Горит не строящийся Ледовый дворец, а битум на стройплощадке.

- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, зданию Ледового дворца угрозы нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Происшествие на стройплощадке не повлияло на график проведения работ, - добавляют в пресс-службе правительства Иркутской области. - Из-за сильного ветра во время проведения сварочных работ загорелся утеплитель, возгорание было потушено в течение семи минут. Пострадавших нет. Несущие конструкции не повреждены. Заказчиком рекомендовано подрядчику усилить меры безопасности. Как заверил подрядчик, требование будет выполнено неукоснительно.

Добавим, что на место ЧП уже прибыли пожарные расчеты, которые локализуют пламя.

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