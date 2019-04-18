2019-04-18T14:07:14+03:00
Общество

Александр Ханхалаев - о предварительном голосовании, нынешнем избирателе и работе депутата

«Мы работаем на опережение»
Поделиться:
Александр Ханхалаев - о предварительном голосовании, нынешнем избирателе и работе депутатаАлександр Ханхалаев - о предварительном голосовании, нынешнем избирателе и работе депутата
Изменить размер текста:

Кандидатуры почти 100 участников предварительного голосования партии «Единая Россия» будут рассмотрены сегодня на заседании оргкомитета. Более 30 из них намерены выдвигаться в Думу города Иркутска. Среди тех, кто подал документы на участие в предварительном голосовании, - заместитель председателя Думы города Иркутска, член Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Александр Ханхалаев. В беседе с журналистом он рассказал о смысле предварительного голосования и о своем опыте участия в этой процедуре.

- Говоря о предварительном голосовании, я бы отметил два момента. С одной стороны, на сегодняшний день в партии «Единая Россия» высокая конкуренция среди претендентов, желающих попробовать свои силы в выборном процессе. И для того, чтобы выявить из большого числа кандидатов наиболее достойного, в «Единой России» вот уже десять лет, применяют процедуру предварительного голосования. Другие партии на сегодняшний день сохраняют формат проведения партийных конференций по утверждению кандидатов.

Второй момент: с введением процедуры предварительного голосования избиратель получил возможность выбрать кандидата для дальнейшего участия в выборах. Подчеркиваю, не депутата, а лишь кандидата. Для населения это дело относительно новое, люди еще не до конца понимают саму суть предварительного голосования. Я уже не один раз сталкивался с ситуацией, когда люди, проголосовав на предварительном голосовании, находились в затруднительном положении, не понимая, зачем им еще раз голосовать на основных выборах. Они считают, что уже отдали голос, и на основные выборы не идут.

- Получается, что «Единая Россия» теряет голоса на выборах? Может, стоит отказаться от процедуры предварительного голосования?

- Думаю, нам надо почаще разъяснять избирателям суть предварительного голосования - и таких проблем не будет. В целом же во всенародном предварительном голосовании определенно есть плюсы: мы раньше стартуем, обозначаем задачи, программу, чтобы достичь цели на основных выборах. Это своеобразная репетиция перед выборами. По сравнению с другими партиями мы работаем на опережение, таким образом, получаем преимущество.

- Предварительное голосование действительно всенародно? Каждый может принять участие?

- Существуют различные модели проведения внутрипартийного голосования: это и модель, при которой кандидата выбирают однопартийцы, и модель, в рамках которой в голосовании участвуют представители общественных организаций. Но самая эффективная модель, которая сегодня стала основной при проведении внутрипартийного голосования на выборах всех уровней, - та, где кандидата для выдвижения от «Единой России» выбирает население - абсолютно все жители территории, где впоследствии пройдут выборы.

- Процедура предварительного голосования существует уже десять лет. Изменился ли избиратель за это время?

- Избиратель всегда был очень требовательным, и это правильно. Однако если в 2009 году жители только начали понимать, что могут влиять на политику и вносить свои предложения в органы власти, то сейчас они являются активными участниками всех процессов - и избирательного, и, например, процесса развития городской среды.

С каждым годом появляется больше механизмов вовлечения граждан в процессы благоустройства города. Да и сами жители стали больше проявлять инициативу и теперь уже сам депутат должен соответствовать своим избирателям, чтобы оправдать их доверие.

- В случае победы в предварительном голосовании и на выборах, какие планы у вас на будущий депутатский срок?

- Буду продолжать активно участвовать в текущей деятельности Думы города Иркутска. Я думаю, в случае избрания мой опыт работы в трех созывах поможет мне активно участвовать в правильном распределении политических сил и определении лидеров - председателя Думы, мэра города. В целом же, независимо от того, кто изберется в Думу, депутаты должны работать как единая команда над формированием комфортных условий для проживания людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы платим за воздух»: Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями
Жители Невского, Красносельского и Выборгского районов Санкт-Петербурга обратились за помощью к губернатору, потому что четвертый месяц оплачивают несуществующие коммунальные услуги
Дни исторического и культурного наследия Москвы в 2019 году: Зачем в Малом театре подвинули стены, кто живет в 210 номере отеля «Националь» и почему картины Эдварда Мунка оказались в посольстве Норвегии
На экскурсиях по старинным зданиям можно узнать о прошлом и настоящем столицы
Алексей Венедиктов о Дмитрии Быкове: «Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Инсульт не подтвердился...»
Главный редактор «Эха Москвы» рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда», что ему известно о состоянии здоровья писателя
Новости 24
Отыгрались на последних минутах: футболисты иркутского «Зенита» на выезде сыграли вничью с «Читой»
Ночь ДНК в Иркутске: горожанам предлагают поучаствовать в акции по проверке научной грамотности
Иркутск на время останется без колеса обозрения
Сергей Сокол принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками управленческого кадрового резерва
Шестеро детей пострадали в ДТП в Иркутской области за двое суток
Дорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке Куйтун
Убийство 12-летней давности раскрыли полицейские Братска
Еще три лесных пожара потушили в Бурятии
Гагаринская велогонка по велоспорту-шоссе пройдет в Иркутске 21 апреля
Семейная пара из Иркутска едва не убила друг друга, а потом вместе прятала улики
Более 400 тысяч рублей заплатил алиментщик, чтобы продать квартиру в Иркутском районе
Нормативы учебных расходов для школ и детсадов Иркутской области увеличатся
Георгиевские ленточки начнут раздавать 25 апреля в Иркутске
Под Иркутском пройдет реконструкция танкового сражения
Выставка «Страна синего неба» откроется 18 апреля в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 18 апреля без осадков
Футболисты иркутского «Зенита» начнут весеннюю часть сезона выездным матчем с «Читой»
Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище
Муниципалитеты Иркутской области получат средства на контейнерные площадки
Братчанин выиграл первый этап Чемпионата России по картингу
Движение на нескольких иркутских улицах перекроют в ближайшее время
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
ИНК профинансирует три гранта Иркутского областного отделения Русского географического общества
28 метров в секунду: 18 апреля на западе Иркутской области объявлено штормовое предупреждение
«Научные Weekend-ы» в Иркутске: сибиряков научат, как правильно брать кредиты
В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
Двух горе грабителей задержали в Иркутской области
Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая
Продавали бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудили за кражу 33 тонн нефтепродуктов