Александр Ханхалаев - о предварительном голосовании, нынешнем избирателе и работе депутата

Кандидатуры почти 100 участников предварительного голосования партии «Единая Россия» будут рассмотрены сегодня на заседании оргкомитета. Более 30 из них намерены выдвигаться в Думу города Иркутска. Среди тех, кто подал документы на участие в предварительном голосовании, - заместитель председателя Думы города Иркутска, член Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Александр Ханхалаев. В беседе с журналистом он рассказал о смысле предварительного голосования и о своем опыте участия в этой процедуре.

- Говоря о предварительном голосовании, я бы отметил два момента. С одной стороны, на сегодняшний день в партии «Единая Россия» высокая конкуренция среди претендентов, желающих попробовать свои силы в выборном процессе. И для того, чтобы выявить из большого числа кандидатов наиболее достойного, в «Единой России» вот уже десять лет, применяют процедуру предварительного голосования. Другие партии на сегодняшний день сохраняют формат проведения партийных конференций по утверждению кандидатов.

Второй момент: с введением процедуры предварительного голосования избиратель получил возможность выбрать кандидата для дальнейшего участия в выборах. Подчеркиваю, не депутата, а лишь кандидата. Для населения это дело относительно новое, люди еще не до конца понимают саму суть предварительного голосования. Я уже не один раз сталкивался с ситуацией, когда люди, проголосовав на предварительном голосовании, находились в затруднительном положении, не понимая, зачем им еще раз голосовать на основных выборах. Они считают, что уже отдали голос, и на основные выборы не идут.

- Получается, что «Единая Россия» теряет голоса на выборах? Может, стоит отказаться от процедуры предварительного голосования?

- Думаю, нам надо почаще разъяснять избирателям суть предварительного голосования - и таких проблем не будет. В целом же во всенародном предварительном голосовании определенно есть плюсы: мы раньше стартуем, обозначаем задачи, программу, чтобы достичь цели на основных выборах. Это своеобразная репетиция перед выборами. По сравнению с другими партиями мы работаем на опережение, таким образом, получаем преимущество.

- Предварительное голосование действительно всенародно? Каждый может принять участие?

- Существуют различные модели проведения внутрипартийного голосования: это и модель, при которой кандидата выбирают однопартийцы, и модель, в рамках которой в голосовании участвуют представители общественных организаций. Но самая эффективная модель, которая сегодня стала основной при проведении внутрипартийного голосования на выборах всех уровней, - та, где кандидата для выдвижения от «Единой России» выбирает население - абсолютно все жители территории, где впоследствии пройдут выборы.

- Процедура предварительного голосования существует уже десять лет. Изменился ли избиратель за это время?

- Избиратель всегда был очень требовательным, и это правильно. Однако если в 2009 году жители только начали понимать, что могут влиять на политику и вносить свои предложения в органы власти, то сейчас они являются активными участниками всех процессов - и избирательного, и, например, процесса развития городской среды.

С каждым годом появляется больше механизмов вовлечения граждан в процессы благоустройства города. Да и сами жители стали больше проявлять инициативу и теперь уже сам депутат должен соответствовать своим избирателям, чтобы оправдать их доверие.

- В случае победы в предварительном голосовании и на выборах, какие планы у вас на будущий депутатский срок?

- Буду продолжать активно участвовать в текущей деятельности Думы города Иркутска. Я думаю, в случае избрания мой опыт работы в трех созывах поможет мне активно участвовать в правильном распределении политических сил и определении лидеров - председателя Думы, мэра города. В целом же, независимо от того, кто изберется в Думу, депутаты должны работать как единая команда над формированием комфортных условий для проживания людей.