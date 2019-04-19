Top Driver SDLG в Иркутске: как на фронтальном погрузчике можно выполнять ювелирную работу

Как вы считаете, легко ли управлять 5-тонным фронтальным погрузчиком? А ковшом сбить маленький кубик, стоящий на пеньке, или перекинуть мячик через перекладину, чтобы она не упала… Такое под силу только суперпрофессионалу. Они-то и собрались 17 апреля на площадке перед «Сибэкспоцентром». Здесь состоялся масштабный конкурс профессионального мастерства Top Driver SDLG. Да не просто конкурс, а настоящее шоу! 20 операторов сражались за звание лучших, на кону стояла путевка в Китай, на завод-производитель спецтехники SDLG.

Все упражнения конкурсанты выполняют на 5-тонном фронтальном погрузчике SDLG L956Fh.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участниками конкурса стали водители, которые работают в самых разных компаниях Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова. После инструктажа и жеребьевки они приступили к делу. Волнений не было: профессионалы умеют обращаться с техникой на раз-два. Только в этот раз им предстояло выполнить не совсем обычные задания. «Реквизит» - фронтальный погрузчик SDLG L956Fh. Его грузоподъемность - 5400 кг, объем ковша - 3,2 м3, управляется с помощью джойстика, многофункциональный, маневренный, удобный.

Всего лишь зубчиком ковша операторы должны сбить вешку и при этом не задеть пенек! Если задел - минус 10 секунд. Время прохождения трассы - фактор решающий.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкурсанты разделились на двойки. Для них подготовили трассу с препятствиями. Итак, ключ на старт! Первый этап - задание на точность. Нужно было сбить с импровизированного пенька (стульчика) вешку и при этом не задеть ничего более. Второе упражнение «Разгрузка» - операторы «несли» в ковше мячики до перекладины и перекидывали их. В третий этап проходили только пять финалистов. Они маневрировали в ограниченном пространстве.

Судьи тщательно следят за каждым движением операторов. Все-таки на кону поездка в Китай, на завод SDLG.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Основной критерий - это время прохождения трассы, но также учитывались штрафные баллы, - поясняет судья соревнований Евгений. - Мы снимали 10 или 20 секунд, если водитель сбивал вешки, конусы, перекладины.

Хотя и конкурс, но напряжения нет. Операторы с удовольствием выполняют задания, а организаторы признаются: это лишний повод подарить людям хорошее настроение и раскрасить серые будни в яркие цвета.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В перерывах между заданиями гостей развлекают. Стантрайдер удивляет трюками, да какими!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три часа зрелищной борьбы - и пьедестал почета определен. Лучшим Top Driver по версии SDLG и «Русбизнесавто» стал 37-летний Дмитрий Полек. На погрузчиках он работает 13 лет, стаж внушительный. Трудится в иркутской компании «Фабрика бетонов». К слову, Дмитрий приехал на конкурс не ради победы, а просто для участия. И то, что станет первым, не ожидал. Правда, в своих силах был уверен.

Перебросить мяч через перекладину? Нашим профессионалам все под силу!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограниченное пространство, повсюду конусы, но даже на 5-тоннике операторы могут ловко маневрировать.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я в своем деле профессионал, поэтому просто показал то, что умею, - признается победитель. - Работаю, кстати, на таком же погрузчике. Он удобный и мобильный в управлении. При жеребьевке мне достался 13-й номер, поэтому сначала было немного не по себе. Но теперь я в приметы не верю, 13 - цифра хорошая.

Машины настолько мобильны, что могут выполнять даже самые сложные задачи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фронтальный погрузчик SDLG L956Fh. Его грузоподъемность - 5400 кг, объем ковша 3,2 м3. Изготовлен на заводе в Китае. Незаменимый помощник в строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель «Русбизнесавто» в Иркутске Иван Носов и менеджер по продажам SDLG в Европе и Центральной Азии господин Лю Рой вручили дипломы не только победителям, но и призерам. Серебро досталось Петру Бахматову из ООО «Нептун», а бронза Михаилу Мазуру из СХ ПАО «Белореченское». Тройке лидеров также подарили смартфон, планшет и плазменный телевизор. Не ушли без памятных презентов и остальные участники соревнований. И повторимся: обладателя золота - Дмитрия Полека - в конце года ждет поездка в Китай на завод SDLG!

Ковш легко модернизируется под любые цели.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экскаватор нового поколения также представили на выставке «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» в «Сибэкспоцентре». И на эту технику есть уже новые заказчики.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, компания «Русбизнесавто» - одна из крупнейших и быстро развивающихся на автомобильном рынке России. Ее отделы продаж и сервисные центры есть в 32 регионах (!) от Крыма до Владивостока. 25 лет успешной работы сделали «Русбизнесавто» ведущим оператором по продажам грузовой автотехники, автобусов и спецтехники - 2000 единиц всегда в наличии. В ее распоряжении также целая сеть современных станций технического обслуживания и ремонта грузовой автотехники. Девиз - «Не просто продавать, а заботиться о клиенте».

В кабине, словно в салоне новой иномарки, есть кондиционер, магнитола с USB, а управление происходит не с помощью рычагов, а джойстиком.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы являемся представителями 65 отечественных и 18 зарубежных производителей, у нас есть более 40 мобильных станций техобслуживания по всей стране, - говорит руководитель «Русбизнесавто» в Иркутске Иван Носов. - Причем расположены сервисные центры удобно - рядом с федеральной трассой.

Не просто конкурс, а шоу. Гостям подарили море положительных эмоций!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ремонт любой сложности, выезд бригады в течение одного дня, все запчасти в наличии, с доставкой в любую точку России и с гарантией от производителя до 5 лет. На высоте и качество - персонал «Русбизнесавто» проходит обучение под руководством завода-изготовителя SDLG, который расположен в Поднебесной.

Top Driver SDLG в Иркутске прошел успешно!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С SDLG мы сотрудничаем с 2005 года, за это время в России продано более 9 тысяч машин от этого производителя, - говорит бренд-менеджер SDLG «Русбизнесавто» Александр Матвеенко. - SDLG номер один по таможенной статистике. Его преимущество - это соотношение цены и качества. Китайский завод уже несколько лет обладает пакетом акций такого гиганта, как «Вольво». Это стало качественным технологическим прорывом. Кстати, в апреле 2019 года подписано новое дистрибьюторское соглашение еще на три года с компанией Shandong Lingong Construction MachineryCo, Ltd - предоставляющее эксклюзивные права на продажу и обслуживание техники SDLG на всей территории России. «Русбизнесавто» уверенно держит первенство по продажам и сервису техники SDLG, с 2015 года увеличен и срок гарантии до трех лет или 3000 мото-часов в стандартной базе, что также выводит бренд в лидеры.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В «Сибэкспоцентре» жители Иркутской области в рамках выставки «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» могли посмотреть не только на конкурс профессионального мастерства, но и увидеть технику SDLG - катки, фронтальные погрузчики, экскаваторы и автогрейдеры, в том числе и новинки 2018 года.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

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