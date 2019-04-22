2019-04-22T15:12:22+03:00
Дом. Семья

Жеребенка, который провалился в полынью, спасли в Бурятии

Молодая лошадь едва не погибла, застряв во льду
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жеребенка, который провалился в полынью, спасли в Бурятии. Фото: пресс-служба агентства ГО И ЧС Бурятии.Жеребенка, который провалился в полынью, спасли в Бурятии. Фото: пресс-служба агентства ГО И ЧС Бурятии.
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Жеребенок наверняка бы погиб, если бы на помощь ему не пришли люди. В пригороде Гусиноозерска местные жители пришли на кладбище помянуть усопших родственников и вдруг услышали непонятные звуки, доносившиеся из оврага. Пошли посмотреть, что там, и увидели, как молодая лошадь беспомощно барахтается в полынье пруда. Вырваться из ледяного плена у нее никак не получалось. Помочь животному своими силами люди не смогли, да и опасное это дело выходить весной на лед, поэтому решили вызвать специалистов.

Жеребенок наверняка бы погиб, если бы на помощь ему не пришли люди. Фото: пресс-служба агентства ГО И ЧС Бурятии.

Жеребенок наверняка бы погиб, если бы на помощь ему не пришли люди. Фото: пресс-служба агентства ГО И ЧС Бурятии.

- Спасатели и местные жители вытянули жеребенка с помощью веревки и рычага, - рассказали «Комсомолке» в агентстве ГО и ЧС по Бурятии. – Животное находилось в удовлетворительном состоянии.

За все время, пока неравнодушные люди спасали молодую лошадь, ее хозяин так и не объявился. Когда она смогла встать на ноги, то кивнула людям в знак благодарности и умчалась прочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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