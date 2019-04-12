Сергей Левченко: Главная наша задача – поддержать население

В своем уже четвертом по счету послании Законодательному Собранию Иркутской области губернатор Приангарья Сергей Левченко привел основные экономические показатели, характеризующие ситуацию в регионе, и обозначил задачи на предстоящий период. Правительству области был дан целый ряд поручений, связанных с вопросами здравоохранения, образования, сельского хозяйства, социальной защиты и многими другими.

Снизить ставки транспортного налога вдвое

Так, Сергей Левченко дал поручение со следующего года снизить ставки транспортного налога на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил в два раза.

- Необходимы меры по снижению для населения Приангарья последствий скачка цен на бензин. Это событие, произошедшее в прошлом году, буквально ударило по карману большинства жителей региона. Регулирование цен на моторное топливо – федеральная прерогатива. У Иркутской области нет для этого необходимых налоговых и иных рычагов. Однако это не значит, что мы ничего не можем сделать. Напротив, у нас есть возможность смягчить негативный эффект от роста цен, если не полностью, то частично, - отметил Сергей Левченко.

Создать торговую сеть с госучастием

Кроме того, чтобы компенсировать общий рост цен, Сергей Левченко поручил начать в этом году реализацию проекта по созданию торговой сети с государственным участием, где будут продаваться продовольственные товары местных производителей по социальным ценам.

- К концу 2019 года сеть должна начать работу в пилотном режиме. Ее создание помимо антиинфляционной задачи также будет обеспечивать доступность иркутских товаропроизводителей для потребителей. В качестве названия сети предлагаю использовать бренд «Продукты Приангарья», - заявил губернатор.

Поддержать незащищенных граждан

Говоря о мерах поддержки, которые необходимо дополнительно ввести в 2019 году для социально незащищенных граждан, глава Приангарья подчеркнул, что с учетом изменений пенсионного законодательства требуется больше внимания уделять помощи старшему поколению.

- Давайте остановимся на теме платы за капитальный ремонт. Напомню, что мы заморозили ее рост до 2020 года. На данный момент федеральными законами предусмотрены льготы по уплате взноса на капитальный ремонт для лиц, достигших возраста 70 и 80 лет. При этом собственникам жилых помещений, достигшим 70 лет, компенсируется 50% уплаченного взноса, а с 80 лет – 100%.

Сергей Левченко поручил дополнительно к этому с 2020 года ввести льготу по оплате взносов на капитальный ремонт для одиноко проживающих лиц в возрасте 60 лет и старше.

- Этим мы сможем поддержать людей так называемого предпенсионного возраста, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, - подчеркнул глава Приангарья.

Следующая социальная мера коснется жителей Иркутской области, которым присвоен статус детей войны.

- Поручаю установить для них компенсацию в размере 50% по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, - заявил губернатор.

Глава региона также напомнил, что с 2019 года в Приангарье присваивается звание «Ветеран труда Иркутской области», предусматривающее льготы, аналогичные федеральным.

- Я дал поручение, в соответствии с которым ветераны труда Иркутской области будут обеспечиваться путевками на санаторно-курортное лечение и получат возможность льготного проезда в общественном транспорте – на эти цели уже предусмотрено выделение денежных средств, - сказал Сергей Левченко.

Плюс ко всему губернатор предложил установить и ежегодно отмечать в первое воскресенье сентября День ветерана.

А в рамках поддержки материнства и детства глава Приангарья поручил министерству социального развития, опеки и попечительства региона подготовить проект решения об увеличении размера единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, с 5 до 10 тысяч рублей.

Сформировать бюджет развития

Особое внимание в послании губернатор уделил национальным проектам.

– Это не только дополнительные средства для развития, но и обязательства по достижению целевых показателей, - подчеркнул он. - Мною даны поручения правительству Иркутской области организовать ежемесячный мониторинг показателей в рамках национальных проектов. Задачи очень сложные. Контроль будет жестким.

Также губернатор заявил, что для обеспечения инновационного сценария развития, изменения структуры экономики из сырьевой в инновационную объем мер государственной поддержки должен соответствовать планируемой динамике промышленного роста в регионе.

- Рост экономики Иркутской области должен привести к дальнейшему увеличению ее бюджета, который будет обеспечиваться максимальной отдачей от всех наших вложений в развитие. Но вложения в экономику – это не самоцель. Наша экономическая политика должна привести к формированию в Иркутской области «бюджета развития».

Еще одна задача послания - обеспечить системный рост зарплат в различных отраслях экономики. Сергей Левченко отметил, что президентом страны поставлена задача к 2024 году снизить уровень бедности в России в два раза. Он также подчеркнул, что помощь должна быть оказана не только тем, кто официально находится за чертой бедности, но и работникам, имеющим невысокий доход.

- По сути, бедные у нас - это не те, кто получает формально меньше прожиточного минимума, а те, кто живет на 15, 20, 25 тысяч рублей в месяц. При нынешних ценах это крайне низкий уровень жизни. Понимаю, что речь идет не об иркутской, а о всероссийской проблеме, но давайте сделаем максимум для ее решения в нашем регионе, – призвал губернатор.

КОММЕНТАРИИ

Михаил ЩАПОВ, депутат Государственной Думы от Иркутской области:

- Мы, депутаты Госдумы, будем всячески способствовать реализации тех задач, которые обозначил губернатор. Кроме того, я думаю, что мы будем выходить на федеральный уровень с инициативой распространить накопленный в Иркутской области положительный опыт на другие регионы и на всю страну.

Ольга НОСЕНКО, депутат Законодательного Собрания Иркутской области:

- Из шести инвестпроектов, которые будут реализовываться в нашей стране, три реализуются в Иркутской области. Появятся перспективы не только для развития социальной сферы, инфраструктурных объектов, появления новых рабочих мест, но и, самое главное, для развития человеческого потенциала.

Аполлон ИВАНОВ, генеральный директор СХАО «Приморский»:

- Губернатор дал поручение разработать и утвердить концепцию развития мясного скотоводства в Иркутской области. Мы этого давно ждали. Такие меры позволят увеличить в регионе количество скота, создать новые рабочие места.