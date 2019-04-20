2019-04-20T11:09:32+03:00
Общество

Андрей Макаревич на концерте в Иркутске встретился с Героем России Евгением Черняевым

В 2009 году музыкант совершал с ним погружение на дно Байкала [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Андрей Макаревич на концерте в Иркутске встретился с героем России Евгением ЧерняевымАндрей Макаревич на концерте в Иркутске встретился с героем России Евгением ЧерняевымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Иркутске отгремел юбилейный концерт легендарной группы «Машина времени». Напомним, музыканты отмечают свой 50-летний юбилей большим туром по всей стране. За теплый прием иркутских поклонников, которые до отказа наполнили трибуны ледового дворца «Айсберг», лидер группы Андрей Макаревич поблагодарил после выступления на своей страничке в соцсети.

- Спасибо, Иркутск, - написал музыкант.

Также, Андрей Макаревич поделился с поклонниками приятной встречей, которая у музыканта произошла после выступления. Певец встретил Героя России, инженера и командира глубоководного подводного аппарата «Мир-2» Евгения Черняева

- Я с Евгением Черняевым, пилотом глубоководного аппарата "Мир", - подписал снимок Андрей Макаревич. - Он снимал "Титаник" с Кэмероном, а потом прокатил меня на Байкале на глубину 1327м. Пришел на концерт в Иркутске. Чудесный человек!".

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Андрей Макаревич: "Я с Евгением Черняевым, пилотом глубоководного аппарата "Мир". Он снимал "Титаник" с Кэмероном, а потом прокатил меня на Байкале на глубину 1327м. Пришел на концерт в Иркутске. Чудесный человек!"
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Отметим, что лидеру «Машины времени» к глубинам морским не привыкать. Музыкант не раз признавался, что заряжается под водой фантастической энергией. Впервые Андрей Макаревич нырнул с аквалангом на дно Черного моря в 17 лет. С тех пор исследование подводных миров стало для музыканта хобби. Ну а то самое погружение на дно Байкала, о котором упомянул Макаревич, он совершил в рамках экспедиции «Миры» на Байкале» в августе 2009 года.

Возвращаясь к концерту «Машины времени» в Иркутске, добавим, что зрители также не остались в стороне, и в комментариях к снимкам, поблагодарили своего кумира за отличное выступление.

- Спасибо за ваше творчество, - пишет один из гостей вечера. - Поздравляю с юбилеем. Круче вашего шоу в Иркутске ничего не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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