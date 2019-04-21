Переезд «Иркутской зоогалереи» в район авторынка «Фортуна» перенесли на июнь

Переезд «Иркутского зоогалерии» вновь откладывается. Напомним, что ранее было решено, что приют должен освободить территорию историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» до 25 мая. Однако из-за того, что новая площадка на рынке «Фортуна» еще не готова, зоогалерее дали дополнительное время.

- Новое здание строится с основательным подходом, поэтому чтобы все сделать качественно, потребовалось перенести переезд, - объясняет координатор «Иркутской зоогалереи» Людмила Ивушкина. – Пока планируем перевезти животных к середине июня.

Уже в ближайшее время на «Фортуне» начнут возводить карказ будущего здания зоопарка и проводить все необходимые коммуникации.

По словам Людмилы Ивушкиной, до этого времени приют будет работать по штатному расписанию. Так что пока, у жителей и гостей Иркутска есть возможность посетить зоогалерею по привычному старому адресу.

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