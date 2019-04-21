Выставка котят редких и традиционных пород прошла в Иркутске

Милые пушистики, забавные мурлыки – каких только ласковых определений не придумал человек, чтобы описать маленьких котят. Если вы тоже питаете слабость к тем, кто гуляет сами по себе – то выставка котят точно порадовала вас в эти выходные. Котеек в отделе природы Иркутского краеведческого музея разместили только на 5 часов. Но и этого хватило нашему фотографу, чтобы показать вам самых милых кошечек.

Маленькие пушистики.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

— Посетителям представили котят экзотической, курильской, британской, бенгальской пород, а также мейн-кунов и девон-рексов, — рассказали в музее.

Кошки - это любовь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выставке надо показать свои лучшие умения. У кого-то это крепкий сон.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Величественный мейн-кун.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У кошек, как и людей есть свои эмоции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мама рядом с малышами.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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