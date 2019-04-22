«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
24 апреля в 14.00 в «Сибэкспоцентре» состоится третий народный «РасКОЛБАС» с «Комсомолкой»
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
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В рамках праздника:
- презентация и дегустация продукции от производителей;
- мастер-классы по изготовлению закусок из колбасных изделий от лучших шеф-поваров города;
- чемпионат по скоростному поеданию сосисок.
В финале мероприятия среди гостей и участников состоится розыгрыш подарков.
Партнеры мероприятия СХ ПАО «Белореченское», ООО «Саянский бройлер», ООО «Бурятмяспром».
Ждем всех на «РасКОЛБАС» с «Комсомолкой» 24 апреля в 14.00 в «Сибэкспоцентре»!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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