2019-04-22T10:22:36+03:00
Общество

«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»

24 апреля в 14.00 в «Сибэкспоцентре» состоится третий народный «РасКОЛБАС» с «Комсомолкой»
Поделиться:
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
Изменить размер текста:

В рамках праздника:

- презентация и дегустация продукции от производителей;

- мастер-классы по изготовлению закусок из колбасных изделий от лучших шеф-поваров города;

- чемпионат по скоростному поеданию сосисок.

В финале мероприятия среди гостей и участников состоится розыгрыш подарков.

Партнеры мероприятия СХ ПАО «Белореченское», ООО «Саянский бройлер», ООО «Бурятмяспром».

Ждем всех на «РасКОЛБАС» с «Комсомолкой» 24 апреля в 14.00 в «Сибэкспоцентре»!

Наши партнеры:

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Иркутск»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Братский фестиваль детской прессы выйдет на областной уровень
В Иркутской области браконьер наловил омуля почти на 100 тысяч рублей
Алексей Соболь: бизнес региона заинтересован участвовать в реализации национальных проектов
Почти 100 человек оштрафовали за пал травы в Иркутской области
«Литературная Сибириада» в Иркутске
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
Еще пять лесных пожаров нашли и потушили в Иркутской области
Полицейские задержали серийного карманника в Иркутской области
Один миллион рублей вернул своим кредиторам иркутянин, чтобы продать автомобиль «Ленд Крузер»
Знаете китайский язык? В Иркутске зарплата таких специалистов - от 40 тысяч рублей
"Дни приема монеты": на этой неделе, с 22 по 28 апреля, в Иркутске мелочь обменивают бесплатно
Погода в Иркутске: 22 апреля дождь, мокрый снег и ветер
В Иркутске запустят 14 фонтанов
«Жигули» с двумя подростками вылетели с моста в Братском районе
Финал чемпионата России по волейболу в Иркутске: в заключительном матче «Ангара» встретится с «Брянском»
Черного лесоруба, повалившего деревьев почти на 1 миллион рублей, поймали в Бурятии