Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Люди, которые платят зарплату в конвертах, воруют деньги у учителей»

Казалось бы, как могут быть связаны зарплата в конвертах на частных предприятиях и зарплата учителей? Глава Бурятии Алексей Цыденов на очередной сесии местного парламента, где обсуждалась нехватка педагогов в школах, популярно объяснил, как. По закону, доходы учителей должны соответствовать среднему уровню зарплат в регионе. А если он низкий, в том числе из-за серых схем?

-В прошлом году оплата труда педагогов ( в среднем - 34 тысячи рублей в месяц в месяц) на 10% превысила средний уровень по республике, который составил 31 тысячу рублей, - сказал Алексей Цыденов. -Да, кто-то получает больше, кто-то меньше, но если разделить фонд зарплаты на общее количество работающих учителей, получается именно эта цифра.

Мало? Мало! Надо повышать. Но кому?

-Можно молодым педагогам повысить, опытным снижать, директорам — снижать, но все это будет перераспределение внутри одного «кармана», - объяснил Алексей Цыденов. - А вот если вырастет средняя заплата в республике, появится возможность увеличить финансирование в соответствии с указом Президента. А зависит это не только от экономики, но и от порядочности бизнеса. Люди, которые платят зарплату в конвертах, воруют деньги у учителей. А сейчас половина республики получает зарплату в конвертах.

В частности, по серым схемам работает лесная отрасль. По данным главы республики, в регионе 770 предприятий, занятых в этой сфере. В каждом из них официально числится примерно один работник. Многочисленные фермеры половине работников также платят наличными, нигде выплаты не учитывая.

Если бизнес выйдет «из тени», вырастет средняя зарплата. Это, по мнению Алексея Цыденова, даст возможность не делить «тришкин кафтан», отнимая у одних и давая другим, а повысить доходы всего населения, в том числе врачей, учителей, воспитателей и работников культуры.