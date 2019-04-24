2019-04-24T05:53:21+03:00
Общество

«РасКОЛБАС» от «Комсомолки»: Чемпионат по поеданию сосисок, кулинарные мастер-классы и дегустация

Самое главное гастрономическое событие года - уже сегодня, в «Сибэкспоцентре»
Олег СИНИЦЫН
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«РасКОЛБАС» от «Комсомолки»: Чемпионат по поеданию сосисок, кулинарные мастер-классы и дегустация.«РасКОЛБАС» от «Комсомолки»: Чемпионат по поеданию сосисок, кулинарные мастер-классы и дегустация.Фото: Лали ЛОБАНОВА
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На этой неделе иркутян ждет одно из самых вкусных событий года. Выставка «Сибпродовольствие» проходит в «Сибэкспоцентре» и продлится до 26 апреля. Как всегда, горожане могут приобрести здесь полезные и качественные продукты от местных производителей. Наши земляки любят эту ярмарку, а потому организаторы готовят для них множество сюрпризов: дегустации, мастер-классы и, конечно, наисвежайшие аппетитные деликатесы по привлекательным ценам.

Приятно, что многое можно попробовать - дегустации проходят, как говорится, на каждом шагу. Фото: Лали ЛОБАНОВА

Приятно, что многое можно попробовать - дегустации проходят, как говорится, на каждом шагу.Фото: Лали ЛОБАНОВА

Все на ярмарку!

- Программа праздника очень насыщенная, - рассказали организаторы. - Торжественное открытие состоялось вчера, 23 апреля.

А далее самое интересное. Кто хотя бы был раз на этой выставке, тот знает, что «Сибпродовльствие» - это дегустации, конкурсы, мастер-классы от шеф-поваров ресторанов Иркутска. Мастера демонстрируют посетителям, как быстро и вкусно приготовить дома разные блюда.

Мастера демонстрируют посетителям, как быстро и вкусно приготовить дома разные блюда. Фото: Лали ЛОБАНОВА

Мастера демонстрируют посетителям, как быстро и вкусно приготовить дома разные блюда.Фото: Лали ЛОБАНОВА

Стоит ли говорить, что основными ингредиентами угощений от профессионалов являются не какие-то заморские деликатесы, а простые и любимые сердцу каждого сибиряка продукты - мясо, овощи, молоко. Причем от местных производителей, а значит, натуральные и экологически чистые. Уйти с пустыми руками будет невозможно: от прилавков ведь глаз не отвести, настолько разнообразный ассортимент!

Здесь мясные полуфабрикаты, ароматные колбасы и сальце, рыбка, молочка, овощи и фрукты, румяная выпечка и свежие торты, при одном взгляде на которые слюнки текут, разносолы на любой вкус… Приятно, что многое можно попробовать - дегустации проходят, как говорится, на каждом шагу. Так что если хотите накормить семью сытно, вкусно и недорого, - вам сюда.

Беспроигрышная лотерея

Конечно, «Комсомолка» не могла остаться в стороне от столь яркого гастрономического события. Мы в третий раз проведем праздник «РасКОЛБАС», который стартует 24 апреля в 14.00. Название говорит само за себя. Главными героями шоу станут аппетитные, вкусные колбасные изделия.

Согласитесь, в редкой семье трапеза обходится без этого мясного деликатеса: любят сытную колбаску в наших суровых сибирских краях, где зима восемь месяцев. И еще сосиски, которые так легко и быстро готовить. Вас, поклонников этих мясных изысков, мы и приглашаем на свой праздник. Голодными точно не уйдете. А еще отдохнете и повеселитесь от души, потому что программа тоже очень интересная: специально для вас мы приготовили мастер-классы, розыгрыши и презентации.

Вишенкой на торте станет чемпионат по скоростному поеданию сосисок. Участников, к слову, с каждым годом становится все больше, есть среди них и постоянные. Например, победитель прошлого года - Максим Иванов - в 2017-м завоевал серебро. Интересно, захочет ли он нынче побить свой рекорд? Скоро узнаем!

- Обычно я ем немного, поэтому мне пришлось непросто, - с улыбкой рассказывал в прошлый раз наш победитель. - Но это не первый мой рекорд - однажды я съел пять поз за 45 секунд. Поэтому, опыт у меня уже есть.

Максим Иванов - чемпион по поеданию сосисок! Победитель получил призы. Фото: Лали ЛОБАНОВА

Максим Иванов - чемпион по поеданию сосисок! Победитель получил призы.Фото: Лали ЛОБАНОВА

Участники с нетерпением ждут чемпионата, готовятся к нему и потирают руки в предвкушении подарков. Уж чего-чего, а презентов у нас будет много - традиционно проведем розыгрыш призов. Для этого нужно будет купить газету «Комсомольская правда», вырезать купон (ищите его ниже), вписать свое имя и бросить в барабан. В конце праздника счастливчикам, чей билет будет вытянут, мы вручим призы и подарки. Откроем секрет: чем больше купонов, тем выше шанс на победу.

Подарки для вас, дорогие иркутяне, приготовили наши друзья - производители деликатесов. Они, кстати, порадуют еще одним сюрпризом - дегустацией колбасы. Копченая, сыровяленая, вареная… - обещаем, будет вкусно! А повара известных иркутских ресторанов проведут мастер-классы, которые тоже стали традиционными: научат делать простые и в то же время очень вкусные блюда.

Приятно, что многое можно попробовать - дегустации проходят, как говорится, на каждом шагу. Фото: Лали ЛОБАНОВА

Приятно, что многое можно попробовать - дегустации проходят, как говорится, на каждом шагу.Фото: Лали ЛОБАНОВА

Предусмотрена и развлекательная программа - для гостей обещаем концерт. Иркутские коллективы исполнят зажигательные песни и танцы. Продлится «РасКОЛБАС» до 18.00. Не пропустите!

Кстати, «РасКОЛБАС» - не единственное вкусное мероприятие от «Комсомолки». Осенью традиционно проходят «Байкальские пельмени». Вот уж где вас научат нетривиально готовить национальное русское блюдо. Вы даже не представляете, сколько начинок можно сделать для пельменей: с грибами, с красной рыбой и даже сладкие пельмени! В этом году праздник тоже не заставит себя ждать.

Учимся готовить куличи

На этом популярная выставка не закончится. В «Сибэкспоцентре» иркутян ждут еще 25 и 26 апреля.

Так, 25-го с 13.00 до 14.00 пройдет праздник Пасхи. Гостей ожидают мастер-классы по изготовлению куличей и других вкусностей, которые могут украсить праздничный стол. Также подготовили концерт.

В последний день «Сибпродовольствия» выберут лучшую иркутскую новинку, которую представят наши предприниматели. Победителем станет один из продуктов, который на суд жюри и гостей представят фермеры и производители. Разумеется, товар должен быть действительно ноу-хау этого года, но при этом уже завоевать любовь потребителей.

Как видите, выставка обещает быть насыщенной и интересной. Не пропустите одно из самых ярких событий весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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