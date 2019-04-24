Минздрав: самоубийство пенсионера в иркутской поликлинике №6 не связано с работой медучреждения

Стали известны новые подробности трагедии, которая 23 апреля произошла в иркутской поликлинике №6. Напомним, накануне утром, в туалете медучреждения нашли труп 80-летнего пенсионера. По предварительным данным, он сначала ждал своей очереди для сдачи анализов, а затем зашел в уборную и покончил с собой.

На брифинге, который провели в минздраве региона, рассказали, что мужчина ждал приёма в процедурный кабинет около 5-10 минут. В поликлинику он пришёл с дочерью примерно в 8.05. Через несколько минут мужчина попросил ее отвести его в санитарную комнату. Ещё через 2-3 минуты оттуда услышали шум и позвали охранника, который в присутствии исполняющей обязанности заведующей вскрыл дверь.

- Мы считаем, что то, что произошло, никак не связано с поликлиникой, - отметила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова. - По-человечески, я считаю, что он совершил это в поликлинике, потому что не хотел делать это дома.

В минздраве также добавили, что погибший мужчина наблюдался в больнице с 1996 года, в последнее время всегда приходил на приём с дочерью. Он не страдал онкологическими заболеваниями, которые бы вызывали выраженный болевой синдром. Перед гибелью он проходил плановое обследование и готовился к госпитализации.

- Начата служебная проверка по факту оказания ему медпомощи, - добавили в минздраве. - Предварительно, нарушений не найдено. Мужчина вовремя получал помощь и лекарства. В поликлинике в скором времени усилят меры безопасности и повесят камеры видеонаблюдения.

Подключился к расследованию причин трагедии и следственный комитет. Начата доследственная проверка по статье «Доведение до самоубийства».