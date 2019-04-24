«Комсомолка» провела третий народный «РасКОЛБАС»

Уже третий народный «РасКОЛБАС» состоялся в иркутском «Сибэкспоцентре». Ежегодно «Комсомолка» проводит это вкусное мероприятие в рамках выставки «Сибпродвольствие» - устраивает дегустацию мясных изысков, розыгрыши призов, организует мастер-классы по приготовлению блюд.

На этот раз производители мясной продукции представили вниманию участников дегустации различные виды колбас, а также деликатесные изделия. По итогам народного голосования в номинации «Как по ГОСТу» победило СХ ПАО «Белореченское». Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» получила почетное звание «Утонченный вкус», а изделия ООО «Бурятмяспром» были признаны продуктами «Для всей семьи».

Гостям "РасКОЛБАСа" были приготовлены только самые свежие продукты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«РасКОЛБАС» - не только вкусное мероприятие, но и полезное. В перерывах между дегустацией и розыгрышами шеф-повар ресторана “Пикник” провел для его участников мастер-класс. А Ирина Караваева, официальный представитель Федерации вумбилдинга имени Муранивского в Иркутске, угостила присутствующих травяным чаем, рассказала об удивительных свойствах эфирных масел и способах детоксикации организма.

Самым зрелищным событием «РасКОЛБАСа» как всегда стал чемпионат по скоростному поеданию сосисок. Четыре участника и десять сосисок на каждого. Кто первый все съел, тот и победил.

На этот раз производители мясной продукции представили вниманию участников дегустации различные виды колбас, а также деликатесные изделия.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пришедший на праздник чемпион прошлого года Максим Иванов не оставил соперникам-новичкам не единого шанса.

- Я участвую в третий раз. Сначала занял третье место, затем подготовился, вышел в лидеры, и позиций сдавать не собираюсь, - поделился секретом своих побед самый скоростной едок.

Второе место по итогам соревнований присудили Александру Буланову. Он, к слову, серебряный призер тоже не в первый раз. В прошлом году также занял второе место. На третью ступеньку пьедестал почета поднялся Егор Абрамов. Четвертый участник Дмитрий ел не спеша, но вкусные подарки от предприятий–партнеров фестиваля получили все.

В перерывах между дегустацией и розыгрышами шеф-повар ресторана “Пикник” провел для его участников мастер-класс.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Съедобные призы, а также книги от «Комсомольской правды» разыграли и среди гостей праздника, которые вырезали купоны из любимой газеты, чтобы попытать удачу. А она, кстати, улыбнулась многим, ведь, где «Комсомолка», там победа.

Съедобные призы, а также книги от «Комсомольской правды» разыграли и среди гостей праздника, которые вырезали купоны из любимой газеты, чтобы попытать удачу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дайте-ка мне добавки!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без подарков не ушел никто!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА