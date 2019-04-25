«ПЕНОПЛЭКС» открыл продажи на заводе в Черемхово
Высококачественную теплоизоляцию из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® теперь можно купить непосредственно на месте ее производства в городе Черемхово.
Жителям области теперь не обязательно ездить за материалом в строительные магазины Иркутска. Достаточно приехать в Черемхово и приобрести товар на привлекательных условиях.
На заводе выпускается широкий ассортимент продукции от компании «ПЕНОПЛЭКС»: теплоизоляционные плиты толщиной до 50 мм материалы для их крепления, напыляемый утеплитель и т.д. Всё это можно приобрести в заводском магазине.
Каталог с подробным описанием изделий представлен на сайте http://www.penoplex.ru, через который можно заказать продукцию с последующим самовывозом. На сайте также имеется калькулятор для расчета требуемого количества теплоизоляции.
Адрес завода: 665401, Иркутская обл., г. Черемхово, Восточный проезд, 6.
Время работы пункта продаж: с 9:00 до 17:00.
Тел. для связи: 8-800-444-22-06 (звонок бесплатный по всей России).
Электронная почта: cheremkhovoshop@penoplex.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU