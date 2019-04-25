2019-04-25T13:18:12+03:00
Общество

Усольский свинокомплекс: свежие и качественные продукты к повседневному столу и праздничному застолью

Сельскохозяйственное предприятие радует покупателей вкусными новинками мясной продукции
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Усольский свинокомплекс: свежие и качественные продукты к повседневному столу и праздничному застольюУсольский свинокомплекс: свежие и качественные продукты к повседневному столу и праздничному застольюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В каждой семье свои пасхальные традиции, но если обратиться к истории, то на Руси издревле в этот праздник помимо крашеных яиц, куличей, овощей и каш к столу подавали заливные блюда, студни и холодцы, буженину и другие мясные деликатесы.

В современных условиях накрыть такой праздничный стол труда не составит. Хозяйкам даже утруждаться не нужно, потому что в магазинах «Усольского свинокомплекса» можно купить множество полуфабрикатов и готовых блюд на любой вкус.

К слову, о заливных и холодце. Эта продукция «Усольского свинокомплекса» может дать фору домашним изыскам. Как рассказала Оксана Бологова, технолог цеха полуфабрикатов предприятия, недавно покупателям предложили новый вид продукции - «Сердце в желе». Технологии приготовления холодца «Домашнего» и «Языка в желе» были усовершенствованы. Кроме того, недавно введен в продажу студень закусочный «Особый».

- Наш цех молодой, но стремительно развивающийся, - отмечает Оксана Бологова. - Сейчас мы выпускаем два вида пельменей, чебуреки, хинкали и позы, голубцы, вареники с тремя разными начинками. Полуфабрикаты формуют автоматические линии. Оператор с продуктами не контактирует, а только обслуживает машину. Качество продукции строго контролируется. На производстве внедрена система контроля всех процессов ХААСП.

Кстати, в производстве полуфабрикатов используются только свежие овощи. Никакого сушеного лука или моркови.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Мы все делаем с любовью и хорошим настроением. Стараемся, чтобы покупатели были довольны нашей продукцией, - говорит технолог.

«Усольский свинокомплекс» производит мясные деликатесы, колбасы, полуфабрикаты - всего более 130 наименований продукции общим объемом более 70 тонн в сутки. Одних вареных колбас выпускает 33 вида. Два из них - новинки прошлого года.

Сергей Козырев, технолог колбасного цеха «Усольского свинокомплекса», рассказал, что один из новых сортов - колбаса «Валдайская» - из нежирной свинины с интересным рисунком на разрезе.

Вторая новинка - колбаса «Закусочная» со свиным шпиком. Она выпускается в соответствии с ГОСТом. Также среди нововведений - сардельки «Обыкновенные». Они тоже выпускаются по ГОСТу, содержат в составе свинину и говядину.

Что касается полукопченых колбас, то их в линейке продукции 15 наименований. Кроме того, «Усольский свинокомплекс» производит 7 видов сырокопченых изделий, мясные деликатесы - окорок «Мичуринский», грудинка, корейка, шейка «Подмосковная» и многие другие.

- Главный секрет качества нашей продукции в том, что мы не используем в производстве никаких соевых ингредиентов. Работаем только с натуральным мясным сырьем. Свинину выращиваем сами, говядину покупаем российскую. Также придерживаемся традиционных технологий, - говорит Сергей Козырев.

Отгрузка готовых изделий в магазины ежедневно начинается с 4 часов утра. К открытию торговых точек на прилавках уже лежит свежая и вкусная мясная продукция.

В 2019 году на предприятии планируется сохранить объемы производства и реализации. Перед коллективом поставлена задача реализовать без посредников не менее 25 800 тонн мясной продукции. Количество покупателей в магазинах «Усольского свинокомплекса» растет.

Коллектив предприятия благодарит всех, кто постоянно посещает фирменные торговые точки и приглашает новых клиентов. «Усольский свинокомплекс» гарантирует сохранение стабильно высокого качества производимой продукции и в этом году обязуется порадовать покупателей очередными вкусными новинками.

https://ushpk.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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