Акция «Рекорд Победы» 2019 в Иркутске: 6-летний крепыш поднял гирю в 4 килограмма 300 раз

- За год я стал сильнее и теперь готов побить прошлогодний рекорд, - уверенно заявляет 6-летний иркутянин Женя Кузьменков, едва появившись на площадке Дворца спорта «Труд», где в честь 9 мая уже по традиции проходит спортивная акция «Рекорд Победы» 2019 в Иркутске. Да, нынче крепыш Жека, как его ласково называет отец, вновь стал самым младшим участником яркого спортивного мероприятия, в котором общими усилиями любители спорта должны 27 тыс. 028 раз поднять гирю. Цифра эта не случайна. Именно столько дней прошло со Дня Победы 9 мая 1945 года по 9 мая 2019-го.

Женя участвует в акции уже третий год.Фото: Андрей СИНЬКОВ

К слову, семья Кузьменковых уже не первый год вносит свою лепту в акции «Рекорд Победы». Глава семейства Александр Кузьменков сам является мастером спорта по рукопашному бою и гиревому спорту, а заодно приучил к здоровому образу жизни и своих детей. Помимо младшего сынишки Жени, гири тягает и 13-летняя дочка Яна.

- Сын участвует в акции третий год подряд, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске» Александр Кузьменков. – Раньше тренировался постоянно, а сейчас тягает гири только 9 мая. Все дело в том, что он серьезно увлекся борьбой.

Спортивная семья Кузьменковых в полном составеФото: Андрей СИНЬКОВ

И пусть к «Рекорду Победы» Женя готовился лишь несколько дней, это не помешало ему удивить публику своей удивительной для его возраста физической формой и терпением. Мальчишка, как и обещал, превзошел все свои результаты. Если в прошлом году он поднял 4-килограммовый снаряд 200 раз, то в этом осилил уже 301 засчитанный рывок. Видно, что Женя старался на славу и отдал все силы, а затем попозировав, мышцами перед камерами, как настоящий спортсмен после тяжелых физических нагрузок, попросил отца хорошо накормить его.

- В следующем году я обязательно подниму гирю еще больше раз, - прощаясь, говорит нам Женя. – А пока буду заниматься борьбой.

Во время выполнения упражнений мальчишка всегда в отличном настроении.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Тем временем, поздоровавшись с самым юным участником акции Женей Кузьменковым, на помост выходит и самый возрастной - 69-летний тренер из Усть-Орды Сергей Сонтохонов. Он как всегда привез на акцию 9 своих воспитанников. Ну а перед их выступлением, решил показать молодежи, что и сам находится в отличной физической форме. Выбрав для себя 12-килограммовую гирю, опытный наставник поднял ее 375 раз, как и Женя, улучшив свой прошлогодний результат.

- В 2018-м поднял 295 раз, - улыбается Сергей Сонтохонов. – Весь год мы с ребятами готовились к «Рекорду Победы», участвовали в соревнованиях. Чем полезен гиревой спорт? Да это же прикладной вид! После него можно заниматься любым видом спорта. Советую тягать гири юношам, которые собираются идти служить в армию. Тренируйтесь и вы будете здоровыми и крепкими.

69-летний Сергей СонтохоновФото: Андрей СИНЬКОВ

Что касается остальных участников, то самые подготовленные умудрялись делать более тысячи подъемов. И если учесть, что только за первый час был зафиксирован результат в 5 тыс 525 раз, нет сомнения, что спортсмены и любители поднимут гирю много больше обещанных 27 тыс. 028 раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/707696" frameborder="0"></iframe> Акция "Рекорд Победы" 2019 в Иркутске.Юлия ПЫХАЛОВА

Женя - маленький сибирский богатырь.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Будешь заниматься спортом, будешь и в старости в отличной физической форме!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА