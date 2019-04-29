2019-04-29T07:57:20+03:00
Общество

Проверка слуха: в иркутской школе дети ели в столовой стоя

Руководство школы №36 опровергло информацию, что ребят заставили завтракать стоя в наказание за сломанный стул
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проверка слуха: в иркутской школе дети ели в столовой стоя. Фото: официальный сайт школы №36.Проверка слуха: в иркутской школе дети ели в столовой стоя. Фото: официальный сайт школы №36.
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Иркутская школа №36 попала в новостные ленты в самый разгар учебного дня, 29 апреля. Сообщалось, что одна из старшеклассниц сфотографировала, как несколько учеников завтракают в школьной столовой стоя. А стулья у ребят, якобы забрала лично директор учреждения, которая узнав, что один из детей сломал стул, объявила, что вся школа сегодня будет питаться стоя. Чтобы узнать, что на самом деле произошло в столовой, корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске позвонили директору.

- Никакого инцидента и не было, - комментирует директор школы №36 Валентина Кузьмина. – Утром дежурный-администратор увидела, что несколько стульев в столовой неисправны. Она пригласила рабочего, который вынес их на 40 минут, чтобы отремонтировать. Кроме того, ему пришлось заменить шесть стульев. В этот момент, перекусить зашли несколько ребятишек. Согласна, время немного не подрасчитали, но ведь было бы намного хуже, если бы кто-то из ребят упал прямо с тарелкой и получил травмы.

По словам Валентины Кузьминой, ее в этот момент в школе вообще не было, так что заставлять детей есть стоя, она физически не могла.

- Когда я приехала и зашла в столовую, все стулья были уже на месте, обед начался по расписанию, - продолжает Валентина Кузьмина. – Учеников, сообщивших эту информацию, мы знаем. Зачем они решили показать школу в таком ракурсе, непонятно. Это выяснит классный руководитель. Вообще, очень неприятная ситуация, ведь ученикам очень нравится наша столовая. Да и дети никогда не ломали мебель, в той же столовой она стоит уже лет пять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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