В бурятском поселке Сотниково объявлен режим ЧС из-за обвала берега реки

Режим ЧС введен с 29 апреля в небольшом поселке Сотниково в Бурятии. Там, из-за риска обвала берегового грунта на шестикилометровом участке берега реки Селенги, в опасной зоне оказались более 150 местных жителей, 64 из которых дети. При этом 48 домов стоят прямо на кромке, в нескольких метрах от воды. Чтобы избежать подтопления и обрушения один дом хозяевам уже пришлось разобрать и перевезти в более безопасное место. Чтобы лично оценить масштабы белствия, в конце прошлой неделе в Сотниково выезжал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

- Принято решение начать работы по укреплению береговой линии, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске пресс-секретарь Алексея Цыденова Алексей Фишев. - Стоимость работ составит 15 миллионов рублей. Деньги выделят из резервного фонда по ликвидации ЧС. Также поручено принять меры по обеспечению безопасности на берегу. Так, уже начали информировать жителей, чтобы те не подпускали детей к берегу.

Из 48 домов, которые построены в Сотниково в зоне потенциальной опасности, зарегистрированы 21, еще 27 – это самовольные строения. При этом все участки в частной собственности. Известны и причины обрушения грунта. О них Алексея Цыденову во время осмотра территории рассказал один из местных жителей.

- Река в этом месте совсем не замерзает, - объясняет мужчина. - Сточные воды идут с очистных сооружений, здесь намывает большую льдину, и весь поток воды всю зиму бьёт в это место. Сейчас льдина ушла, скорость течения замедлилась, и в связи с этим в береге получился уступ. До этого ещё неделю назад была вертикальная стенка отвесная около 4-х, 5-ти метров, но скорость течения упала. За 15 дней практически три метра где-то ушло.

Добавим, что работы по берегоукреплению реки Селенги в Сотниково начнутся в ближайшее время.