2019-04-29T09:01:23+03:00
Происшествия

В бурятском поселке Сотниково объявлен режим ЧС из-за обвала берега реки

В опасной зоне находятся 48 домов, в которых проживают 150 человек
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
В бурятском поселке Сотниково объявлен режим ЧС из-за обвала берега реки. Фото: пресс-служба правительства Бурятии.В бурятском поселке Сотниково объявлен режим ЧС из-за обвала берега реки. Фото: пресс-служба правительства Бурятии.
Изменить размер текста:

Режим ЧС введен с 29 апреля в небольшом поселке Сотниково в Бурятии. Там, из-за риска обвала берегового грунта на шестикилометровом участке берега реки Селенги, в опасной зоне оказались более 150 местных жителей, 64 из которых дети. При этом 48 домов стоят прямо на кромке, в нескольких метрах от воды. Чтобы избежать подтопления и обрушения один дом хозяевам уже пришлось разобрать и перевезти в более безопасное место. Чтобы лично оценить масштабы белствия, в конце прошлой неделе в Сотниково выезжал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

- Принято решение начать работы по укреплению береговой линии, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске пресс-секретарь Алексея Цыденова Алексей Фишев. - Стоимость работ составит 15 миллионов рублей. Деньги выделят из резервного фонда по ликвидации ЧС. Также поручено принять меры по обеспечению безопасности на берегу. Так, уже начали информировать жителей, чтобы те не подпускали детей к берегу.

Из 48 домов, которые построены в Сотниково в зоне потенциальной опасности, зарегистрированы 21, еще 27 – это самовольные строения. При этом все участки в частной собственности. Известны и причины обрушения грунта. О них Алексея Цыденову во время осмотра территории рассказал один из местных жителей.

- Река в этом месте совсем не замерзает, - объясняет мужчина. - Сточные воды идут с очистных сооружений, здесь намывает большую льдину, и весь поток воды всю зиму бьёт в это место. Сейчас льдина ушла, скорость течения замедлилась, и в связи с этим в береге получился уступ. До этого ещё неделю назад была вертикальная стенка отвесная около 4-х, 5-ти метров, но скорость течения упала. За 15 дней практически три метра где-то ушло.

Добавим, что работы по берегоукреплению реки Селенги в Сотниково начнутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Яндекс.Деньги» открывает доступ к инвестициям через «БКС Брокер»
На Центральный рынок за гостинцами: туристы сметают ассортимент с прилавков
Боевые снаряды нашли на продуктовой базе в Бурятии
Состав «Байкал-Энергии» пополнил воспитанник иркутского хоккея Александр Бойко
На Центральном рынке Иркутска продавцов можно проверить на честность, взвесив товар на новых контрольных весах
Жителя Иркутской области осудят за поджог жилого дома
15 тысяч литров стеклоомывающей жидкости содержащей метанол изъяли оперативники в Иркутской области
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области приняли участие в субботнике
Сжигали мусор и траву: 17 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области
Депутаты ЗС Иркутской области приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»
Лесной пожар произошел рядом с деревней Ревякина под Иркутском
Законодательному Собранию Иркутской области исполнилось 25 лет
Водитель трактора, который взрезался в дерево и перевернулся, погиб в Иркутском районе
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатно
Доходы бюджета Иркутской области предлагается увеличить
30 апреля каждому читателю «Комсомолки» карта достопримечательностей Иркутска в подарок
День Победы в Иркутске: реконструкция боя со служебными собаками пройдет 9 мая
В 2019 году на воду Байкала спустят новое экосудно
Фестиваль «Пасхальная радость» начался в Иркутске
Кубок мира по пулевой стрельбе: иркутянин завоевал бронзовая медаль