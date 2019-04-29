День победы 2019 в Иркутске: парад, «Бессмертный полк», салют

Эхо победных салютов, прогремевших 9 мая 1945 года на Красной Площади в Москве давно уже отгремело. Там , где когда-то от взрывов вздымалась земля, теперь царит мирная жизнь. Жизнь, на защиту которой поднялась вся страна. Так из Иркутской области на фронт ушли 200 тысяч солдат и офицеров. Домой же вернулась лишь половина из них…

Но память о них жива и по сей день. Всенародный праздник – День победы - в Иркутске традиционно отметят с широким размахом. В городе уже завершают последние приготовления.

Главные мероприятия традиционно начнутся утром 9 мая у танка «Иркутский комсомолец». Десятки тысяч людей придут посмотреть построение войск Иркутского гарнизона, а затем, после ежегодного митинга, вслед за военными двинутся колонной «Бессмертного полка» к площади графа Сперанского.

- В прошлом году в памятной акции приняли участие более 40 тысяч человек, - рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков. – В этом году ожидаем не меньшее количество участников.

Как и 74 года назад, когда Иркутск впервые отмечал день Победы, основные торжества пройдут у сквера Кирова. После митинга у мемориала «Вечный огонь» ветераны войны, труженики тыла и другие почетные гости поднимутся на трибуну, откуда будут наблюдать парад воинских частей Минобороны РФ, силовых структур и показательные выступления девушек-барабанщиц Восточно-Сибирского института МВД России. Кстати посмотреть на генеральную репетицию парадного шествия можно будет 7 мая в 17.00.

- В этом году на трибуне будет 968 мест, приглашения всем ветеранам уже отправлены, - уточнил глава комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. – И хотя в городе проживает более 3000 ветеранов, среди которых участники боевых действий, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники Ленинграда и другие. К сожалению, из-за преклонного возраста прийти смогут не все.

Не обойдется и без полюбившегося жителям Иркутска «Вальса Победы». Перед зрителями прокружатся в танце около 200 пар. Затем на площадь выйдет колонна «Бессмертного полка» и праздничная программа широко развернется в сквере Кирова, на бульваре Гагарина и во всех городских округах.

А завершится день Победы праздничным салютом на Нижней Набережной. Если не вмешается погода, музыкальный фейерверк начнется в 22.00 и продлится 9 минут. Так что приходите всей семьей и полюбуйтесь красочным представлением. И не стоит переживать о том, как добраться обратно домой. В честь праздника городской транспорт будет работать до двух часов ночи.

КСТАТИ

На время праздничных торжеств центр Иркутска перекроют

Где ограничат движение в Иркутске 9 мая:

С 09.00 начнется шествие колонн и праздничные концерты, с 07.30 планируется закрыть движение транспорта по всему маршруту движения торжественной колонны:

- по ул. Советская от ул. Красноярская до ул. К.Либкнехта;

- по ул. Депутатская от Кр. Мадьяр до ул. Советская;

- по ул. Д. Событий от ул. Советская до ул. Н. Набережная;

- по ул. К. Маркса от ул. Ф. Каменецкого до ул. С. Батора;

- на всем протяжении закрыта ул. С. Батора, площадь графа Сперанского;

пешеходной станет ул. Д. Событий до окончание всех мероприятий (от ул. К. Маркса до ул. Н. Набережной).

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