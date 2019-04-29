Самовольная вырубка леса в Иркутской области снизилась вдвое

К 2018 году нелегальная заготовка древесины в Иркутской области уменьшилась в 1,9 раза. Это произошло благодаря введению маркировки древесины и двукратному росту межведомственных проверок.

Борьба с незаконными вырубками остается одной из главных повесток в Иркутской области как для властей, так и для общественных организаций всех уровней. Пристальное внимание к этому вопросу привело не только к введению дополнительных мер контроля за оборотом древесины, но и к уменьшению объема незаконно заготавливаемых лесов.

Практически каждый год власти вводят дополнительные меры, которые позволяют эффективнее решать проблему. С 2014 года в России работает Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). А с января 2019 года ее использование стало обязательным для всех участников сделок с древесиной. Два года назад, в 2017-м, лесничества Иркутской области начали выдавать лесопользователям идентификационные карты. Это своего рода документ строгой отчетности, в котором отражаются сведения о номере транспорта владельца, объеме партии древесины, которую он доставил в пункт приема, а также номер сопроводительного документа. Также с 2017-го в Иркутской области на каждое бревно предоставляется чип, который гарантирует, что оно срублено легально.

Кроме того, ежегодно увеличивается число проверок участников рынка, которые проводит Министерство лесного комплекса Иркутской области: с 2015 по 2018 год их количество выросло почти в два раза. Если в 2015-мвласти устроили 15,9 тыс. проверочных мероприятий, то в 2016-м их число выросло до 17,7 тыс., в 2017-м до 25,9 тыс., а в 2018-м до рекордных 27,9 тыс. И эта тенденция будет сохраняться в следующие годы, обещают вминистерстве. В частности, инспекторы проверяли, как участники рынка исполняют обязательные требования лесного законодательства. Более чем в трети мероприятий были задействованы местные правоохранительные органы.

Оперативный обмен информацией всех заинтересованных ведомств и незамедлительное принятие мер позволило увеличить число тех нарушителей, которые выплачивают штрафы в полном объеме. С 2015 по 2018 год количество тех, кто понес заслуженное наказание, выросло с 61% до 68%. В денежном выражении сумма увеличилась с 25 млн рублей в 2015 году до 63 млн в 2018-м.

Пристальный контроль за выполнением требований лесного законодательства закономерно привел к позитивным результатам: в Иркутской области стало больше добросовестных арендаторов земельных участков, которымпозволяют производить древесину. Как следствие, в казну стало поступать больше налогов от участников этого бизнес-сообщества.

Если в 2015 году налоговые поступления в бюджет Иркутской области составляли всего 3 млрд рублей, то год спустя они выросли до 4,8 млрд, в 2017 году до 6,6 млрд, а в 2018-м до 10,3 млрд рублей. Таким образом, всего за три года объем налогов увеличился в 3,4 раза.

Бюджетная система России также выигрывает от увеличения числа законопослушных лесопромышленных компаний. Поступления в федеральный бюджет от использования лесов в Иркутской области выросли на 94,5% - с 1,3 млрд рублей в 2015 году до 2,6 млрд в 2018-м.

Не последнюю роль в этих позитивных изменениях играют увеличение белых, прозрачных сделок с лесом, а также глубина переработки древесины. Другими словами, в Иркутской области значительно вырос объем продукции с надбавленной стоимостью, а экспорт круглого леса с низкой стоимостью из региона снизился.

В противовес тому, как снижается нелегальная заготовка древесины, в регионе растет объем законного и по всем правилам проданного леса. По официальным данным, в 2015 году было подготовлено 34 млн кубометров древесины, а в 2018-м - 35,7 млн кубометров.

Вопрос нелегальной заготовки древесины многие годы остро стоял в Иркутской области, но благодаря принятым мерам, оборот такого леса снизился. Рост проверок и увеличение налогов доказывают эффективность курса, выбранного властями: проблема медленно, но неуклонно решается.