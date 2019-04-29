Лица Победы: найдите своего ветерана по фото в интернете

Пожелтевшие от времени фотокарточки родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной, есть, наверное, в каждой семье. Они хранят частичку истории тех, кто подарил нам свободу и мирное небо над головой. Но хорошо ли мы знаем судьбу наших родных, многие из которых уже ушли из жизни? Успели ли мы спросить их, как призывались на фронт, как воевали, какие подвиги совершили? Благодаря иркутским программистам Александру Туркину, Константину Митенкову и Ивану Агарышеву, теперь мы сможем восполнить этот пробел. Энтузиасты к 74-летию Победы разработали первый в России сайт, который с помощью искусственного интеллекта в считанные секунды способен найти всю информацию о фронтовиках.

- Все, что вам понадобится, - это отсканировать фотку и загрузить ее в специальный раздел на сайте, - объясняет «Комсомольской правде» в Иркутске один из разработчиков программы «Лица Победы» Александр Туркин. - Можно, конечно, переснять ее на смартфон, но в этом случае качество фото станет хуже. Это повлияет на поиск. Загрузили? А дальше система с помощью высокоточного компьютерного зрения создает матрицу и моментально сравнивает изображение с миллионами лиц на других фотографиях военного времени. И уже через несколько секунд программа выдает несколько фоток с похожими людьми. Среди них вполне может быть и ваш родственник. И тут хочется сказать одно: «До чего же техника дошла!».

Разработчики утверждают, что точность поиска составляет примерно 98%.

Проект полезный, нужный, социальный. Кроме снимка ресурс содержит еще и огромную, сродни энциклопедической, базу данных! Помимо снимка виртуальная книга памяти предоставит полную информацию о человеке: где родился, на каких фронтах воевал и каких наград удостоен. В каких архивах происходит поиск? В основном это открытые источники, например база данных сайта «Бессмертный полк», а также выдача картинок из поисковика «Яндекс».

- Наполнение архива еще продолжается, - добавляет Александр Туркин. - Через месяц добавится еще ряд сайтов.

Ресурс прост: нужно загрузить снимок или ввести фамилию, имя и отчество фронтовика. Пара секунда – и результат готов!

В чем еще польза? Изучая семейные архивы вы, быть может, находили фото, на которых ваш дедушка позирует вместе с сослуживцами. Или есть снимки с совершенно незнакомыми вам людьми. Такое бывает. После войны фронтовики часто отправляли друг другу карточки по почте, вкладывали их в письма, хранили на добрую память. Так вот теперь вы можете утолить свое любопытство. Согласитесь, увлекательно ведь самому раскрывать тайны? Словом, с помощью проекта можно найти снимки, которых у вас никогда и не было. Или делиться ими с другими. Проект объединил всю Россию. Вполне вероятно, что уже кто-то с другого конца России загружает на сайт «Лица Победы» снимок с вашим дедом. И еще момент: не сохранилось ни одного фото военных лет? Не переживайте, на портале можно найти близких, набрав в поле фамилию, имя и отчество фронтовика.

- Как возникла идея создать такой сайт, - продолжает Александр Туркин. - Все просто. Сейчас в тренде как раз искусственный интеллект и компьютерное зрение, поэтому мы решили внедрить современную технологию. Тем более что поисковиков ветеранов по фото в русском Рунете еще нет.

Разрабатывать проект программисты начали в декабре прошлого года. Специально спланировали так, чтобы успеть к 9 Мая. На троих в создание ресурса вложили 400 тысяч рублей, но не жаль, признаются, ни одной потраченной копейки, ни одной бессонной ночи. И, конечно, на этом сибиряки останавливаться не собираются. Будут доводить сайт до совершенства. Так, чтобы каждый смог найти своих героев-фронтовиков.

КОНКРЕТНО

Как зайти на сайт

Наберите в любом поисковике «Лица Победы» или в адресной строке лицапобеды.рф.