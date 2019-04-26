Роман Пронский: - Участие в предварительном голосовании - отличная возможность узнать все проблемы округа

В Иркутской области продолжается прием документов на участие в предварительном голосовании. Эта процедура инициирована партией «Единая Россия» для того, чтобы избиратели задолго до 8 сентября 2019 года (единый день голосования) определились с тем кандидатом, который будет представлять интересы жителей.

Вчера в региональном исполкоме партии прошел оргкомитет, который зарегистрировал очередных участников предварительного голосования. Среди них иРоман Пронский. Он планирует выдвигаться в Думу Иркутска по округу № 29. Это один из самых больших по площади округов. В него входят территория Затона, промплощадки на улице Ракитная, а также жилые кварталы возле парка Парижской коммуны.

Роман известен иркутянам по работе в Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Иркутской области. Одна из самых заметных инициатив молодых депутатов - установка стелы «Я люблю Иркутск» в 130-м квартале областного центра. Сейчас она стала одной из достопримечательностей города, и мало кто вспоминает инициаторов ее установки.

Еще один важный проект Молодежного парламента -учреждение именных стипендий, направленных на поддержку и популяризацию рабочих специальностей в обществе.

- Надо показать молодежи, - говорит Роман Пронский, -что рабочая специальность - это престижная и высокооплачиваемая работа. Зачем нам рабочие с ближнего зарубежья? У нас своих умелых парней и девчат хватает. Просто надо со школьной скамьи объяснять ребятам, что каждый должен быть на своем месте и заниматься тем делом, которое у него хорошо получается.

Слова с делом у Романа не расходятся. Окончив факультет экономики предприятий и предпринимательской деятельности БГУ по специальности «экономист», он занялся производством. В 2013 году создал предприятие по выпуску металлопрофиля, металлочерепицы, креплений для гипсокартона. Обращение к строительной теме было не случайно: Роман Пронский из семьи строителей, он неоднократно слышал, что в регионе ощущается нехватка местных материалов.

Производственный цех Роман Пронский открыл на территории промзоны по улице Ракитной. Постепенно стал устанавливаться контакт с местными жителями. Люди приходили за поддержкой, рассказывали о своих проблемах.

Решение многих вопросов требовало комплексного подхода, и Роман принял решение идти в Думу города Иркутска.

- Наше предприятие заинтересовано в развитии территории, на которой мы находимся, - говорит он. -Обладая статусом и возможностями депутата, я смогу заняться решением проблем нашего округа на более высоком уровне. Участие в предварительном голосовании «Единой России» - это возможность более глубоко и полно узнать те вопросы, которые волнуют жителей 29-го округа, ведь у каждой территории, которая входит в округ, свои проблемы. Жителей Затона волнует одно, алюдей, которые живут на Ракитной, возле нашего предприятия, беспокоят другие вопросы. Чтобы понять, с какой программой идти в Думу, и необходимо предварительное голосование.

Сейчас Роман встречается с жителями, готов участвовать в дебатах, которые начнутся уже на следующей неделе. Споров и дискуссий не боится, поскольку согласен с утверждением древних, что в спорах рожается истина.