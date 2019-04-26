«Саянский бройлер»: только свежая и качественная продукция
По традиции на Пасху после длительного поста накрывают богатый стол, и одним из главных блюд издревле считается пасхальная курица. Рецептов ее приготовления очень много. Но вся суть в наличии какой-либо начинки. Это могут быть орехи, овощи, рис, гречка, творог, яблоки, сыр, грибы, картофель, блины и многое другое.
Апетитная курочка к праздничному столу. Фото: архив компании.
Начинка придаст куриному мясу особый вкус и аромат. Однако чтобы блюдо получилось действительно праздничным и аппетитным, важно использовать свежую и качественную курицу.
Новинка этого года – Буженинка куриная.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Иркутской области с такой задачей справятся легко, ведь практически во всех торговых сетях, а также в фирменных магазинах «Саянского бройлера» представлена как замороженная, так и охлажденная продукция знаменитой Саянской птицефабрикой.
Мясо выращенных на этом предприятии кур не только вкусное, но и полезное. Птицу здесь кормят исключительно натуральными кормами, выращенными в собственном хозяйстве. Поэтому мясо получается экологически чистое, сохраняет свой природный вкус и аромат.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
- Мы даем 100-процентную гарантию, что в наших кормах нет генномодифицированных добавок, антибиотиков, стимуляторов роста и прочей химии, - говорит главный ветеринарный врач 000 «Саянский бройлер» Анна Вознюк, - К тому же продукция проходит полный контроль на наличие токсикоинфекций.
Колбаса полукопченая «Мясной рожок»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Очень важно, что при переработке птицы не используют хлорирование, а охлаждают продукцию естественным воздушно-капельным способом. Такое мясо более сочное и ароматное, чем замороженное. В нем гораздо лучше сохраняются витамины, микроэлементы и прочие полезные вещества. К тому же мясо попадает на прилавок буквально на следующий день, а срок годности у него - до пяти суток.
В агрохолдинге введен строгий контроль всех производственных процессов. С 2007 года система качества, действующая на предприятии, сертифицирована по международному стандарту ISO 9001. А с 2015-го предприятие получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 22000:2005 (ХАССП) по безопасности продукции.
Фирменную курочку «Саянского бройлера» можно приобрести в любом районе Иркутска, а главное - по очень доступной цене.
У стенда с продукцией агрохолдинга «Саянский бройлер» от покупателей не было отбоя. Фото: компании.
Инстаграм: sayanskiy_broiler
https://ok.ru/group/53733730680973/
https://www.youtube.com/channel/UCz1uJmlTTx1QMueCALN3ltg?view_as=subscriber
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: ««РасКОЛБАС»-2019 прошел в Иркутске»