2019-04-26T11:39:30+03:00
Общество

СХ ПАО «Белореченское»: Натуральность и экологичность

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СХ ПАО «Белореченское»: Натуральность и ​ экологичностьСХ ПАО «Белореченское»: Натуральность и ​ экологичность
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СХ ПАО «Белореченское» во главу угла ставит качество производимых продуктов и очень дорожит своей репутацией.

СХПАО Белореченское на фестивале "РасКОЛБАС".

Праздник для тех, кто любит вкусно поесть и от души повеселиться. «Комсомолка» уже в третий раз провела зажигательный народный фестиваль «РасКОЛБАС». Постоянный партнер праздника - сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченкое».

www.belor.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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