СХ ПАО «Белореченское»: Натуральность и экологичность
СХ ПАО «Белореченское»: Натуральность и экологичность
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СХ ПАО «Белореченское» во главу угла ставит качество производимых продуктов и очень дорожит своей репутацией.
СХПАО Белореченское на фестивале "РасКОЛБАС".
Праздник для тех, кто любит вкусно поесть и от души повеселиться. «Комсомолка» уже в третий раз провела зажигательный народный фестиваль «РасКОЛБАС». Постоянный партнер праздника - сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченкое».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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