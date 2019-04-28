Погода на майские праздники 2019 в Иркутске: в Первомай тепло, как заказывали, а потом - дожди

Иркутяне только заканчивают праздновать Пасху. А уже планируют ближайшие выходные - шутка ли, пять дней отдыха. Можно все успеть - и на дачу выехать, и в лес, и на шашлыки ( да, конечно, на территории кафе). Поэтому главный вопрос, который волнует сейчас всех - какая ожидается погода на майские праздники 2019 в Иркутске. Мы навели справки.

Итак, иркутский гидрометцентр пока этому поводу точных данных не имеет. Это и понятно - наиболее точные прогнозы - краткосрочные, максимум на три дня. И то в наших условиях они могут не сбыться - циклон вполне способен, засыпав снегом или залив дождем соседние города, "свернуть" из-за ветра и иных преград с намеченного пуи.

Тем не менее, есть еще среднесрочные прогнозы - на пять ближайших дней. Ими уже успел поделиться Гидрометцентр России. Согласно этим данным ( если, конечно, все пойдет по плану) погода на майские праздники 2019 в Иркутске ожидается весьма противоречивой. С одной стороны, нам вполне удастся хорошо погулять в Первомай. И неважно, кто, как и где его отметит - на демонстрации, велогонке, в прогулках по городу или ударным трудом на даче. С другой...Впрочем, к фактам.

Итак, начало недели ( в этом сходятся и иркутский гидрометцентр,и Гисметео (центр прогнозов погоды Фобос) ожидается очень благоприятным.

Ночью на понедельник, 29 апреля, возможен небольшой дождь и мокрый снег, холодно - до нуля. Но уже днем 29 апреля юго-восточный ветер принесет потепление, и температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов. . Во вторник, 30 апреля, будет еще теплее - +21. И по -прежнему достаточно солнечно. Эта же погода, по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, продолжится и до первого мая. В День весны и труда воздух прогреется до +24 градусов, это вполне летнее, хотя и обманчивое пока, тепло. Обманчивое, потому что уже к ночи похолодает до +6.

А вот во все остальные дни начала мая будет периодически идти дождь, хотя и небольшой. Он начнется, уже второго мая ( синоптики отмечают - небольшой, с вероятностью около 60%). В этот день похолодает до +12...+13 градусов днем, а ночью ожидается всего +3. На следующий день вероятность осадков ( тоже временных) еще выше от 55 до 75%, пасмурно, днем всего +9, ночью около нуля.

Неустойчивая погода отступит 4 мая. В этот день еще прохладно: днем около +12, ночью ближе к нулю, но без осадков и солнечно. В воскресенье, 5 мая, должно распогодиться: днем +18 тепла. Это данные Гисметео. Эта служба прогнозов сообщает, что вся неделя, начиная с 6 мая, скорее всего, будет дождливой и холодной. И День Победы, 9 мая, тоже. Однако все же о столь дальних прогнозах говорить пока рано. Точность их минимальная. Такова погода на майские праздники 2019 в Иркутске. .