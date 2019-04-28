"Отметил" Пасху: в Иркутске водитель джипа сумел въехать сразу в два трамвая

Невероятное ДТП произошло в Иркутске поздно вечером 28 апреля. Водитель джипа, хорошенько приняв на грудь, устроил на перекрестке улиц Советской и Партизанской ДТП сразу с двумя движущимися навстречу друг другу трамваями. В результате аварии никто не пострадал, кроме самого водителя, получившего как минимум ушиб, но движение трамваев было на какое-то время парализовано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/705862" frameborder="0"></iframe> ДТП с двумя трамваями в Иркутске.

"Это ж надо так постараться, чтобы сразу два трамвая поймать", "суперохотник", "отметил Пасху", - обсуждают ситуацию очевидцы в паблике ДТП38 Вконтакте. -Свидетели щедро делятся и фотографиями ДТП.

Знатоки недоумевают, как удалось джипу врезаться в Иркутске сразу в два трамвая. Фото: ДТП38 Вконтакте

В самом деле. Джип вылетел на перекресток со стороны улицы Советской как раз в тот момент, когда его пересекали два трамвая разных маршрутов, шедшие навстречу друг другу. Вылетел на красный, врезался в вагоны.

По неточным данным ( их тоже передают друг другу очевидцы, официальных свидетельств пока нет), водитель джипа был пьян, это легко угадывалось и без всякой экспертизы, на которую его все-таки доставили. В принципе, это легко понять - в это время суток дороги в городе свободны, вопрос о том, как разъехаться, не стоит.