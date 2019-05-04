Погода на 4 мая в Иркутске: днем до +13

Погода вновь порадует иркутян в эти праздничные выходные. После небольшого мокрого снега, в нашем городе вновь выглянет солнце. Потепление придет уже в субботу, 4 мая. В этот день синоптики обещают в Иркутске переменную облачность, без осадков. Ветер подует северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Столбик термометра поднимется до +11, +13 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, без осадков. Правда, местами в северных районах возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный, ночью в южных районах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью 0,-5°, при прояснении -6,-11°, днём +11,+16°, местами +3,+8 градусов.