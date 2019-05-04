2019-05-03T19:51:07+03:00
Общество

Погода на 4 мая в Иркутске: днем до +13

Осадков в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Погода на 4 мая в Иркутске: днем до +13Погода на 4 мая в Иркутске: днем до +13Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Погода вновь порадует иркутян в эти праздничные выходные. После небольшого мокрого снега, в нашем городе вновь выглянет солнце. Потепление придет уже в субботу, 4 мая. В этот день синоптики обещают в Иркутске переменную облачность, без осадков. Ветер подует северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Столбик термометра поднимется до +11, +13 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, без осадков. Правда, местами в северных районах возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный, ночью в южных районах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью 0,-5°, при прояснении -6,-11°, днём +11,+16°, местами +3,+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За сутки мошенники обманули шесть доверчивых жителей Иркутской области
В Иркутске 4 мая откроют мотосезон, состоится театральная премьера и не только
На Иркутском водохранилище затонули два судна
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут 18 мая в Иркутске
Школьник, пропавший в Ангарске, найден
Люди не могли выйти из квартир из-за огня и дыма: пожарные спасли 30 человек в Иркутске
Многодневная велогонка ко Дню Победы стартует 4 мая под Иркутском
Прогноз погоды в Иркутске: 3 мая пойдет мокрый снег
В Иркутской области рабочий лишился руки, после того как по ней проехал погрузчик
Установлена причина пожара в ТРЦ Сильвер Молл: на крыше загорелись нефтепродукты
Спал укрывшись ветками: подросток в Иркутской области заблудился и провел в лесу ночь
Иркутянин — победитель первенства России по смешанному единоборству ММА
13-летний школьник из Ангарска пропал в Иркутской области
Гигантская пробка в Иркутске образовалась у ТРЦ "Модный квартал" , возле которого сгорел дом
Причины пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске еще не названы, но очевидцы утверждают: огонь начался в чайхане
ДТП на пешеходном переходе: в Тулуне ВАЗ сбил женщину
Всегда на связи: 92% иркутян "сидят" в соцсетях и читают новости на сайтах даже на работе
Шашлыки под запретом: ежедневно более тысячи человек патрулируют леса в Иркутской области
Мошенниц, укравших у пенсионеров около 1,5 миллиона рублей, осудили в Иркутске
Двух грабителей, избивших и обокравших мужчину, задержали в Ангарске
Пожар под Иркутском: два жилых дома тушат в деревне Олха
Наноматериалы, телескопы и космическая погода: проекты иркутских ученых получили гранты Президента России
Изъяли трактор и бензопилу: в Бурятии поймали еще одного черного лесоруба
Вора, укравшего банковскую карту из комнаты в санатории, поймали в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 1 мая до +26