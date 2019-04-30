«КрайсНефть» провела субботники по всей территории Иркутской области

Региональный лидер продаж нефтепродуктов группа компаний «КрайсНефть» уделяет большое внимание поддержке и реализации различных экологических проектов. Ежегодно сотрудники АЗС организуют субботники и убирают мусор не только непосредственно вокруг автозаправок, но и на прилегающих территориях, по берегам рек, и, конечно же, особое внимание уделяют мировой жемчужине – озеру Байкал.

Представители «КрайсНефти», работающие на территории Ольхонского района, создали общественное движение, которое регулярно проводит экологические акции. Компания такие инициативы поддерживает, обеспечивает сотрудников всем необходимым.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Лидер движения - Олеся Евдокимова рассказала, как 19 апреля участники движения отправились в район Тутайского залива, в бухту Змеинка.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

- Мы думали, что эта местность практически нетронута, но не тут-то было… Пакеты, банки из-под тушенки, пивные бутылки, бумага и картон – чего мы только не нашли, - отметила Олеся Евдокимова. - Собрали полный бортовой уазик мусора – больше 20 больших мешков. Все это вывезли на полигон отходов. Хотим обратится ко всем туристам с просьбой уважительно относиться к природе и не оставлять мусор после себя, т.к. даже закопанные отходы выдувает ветер и разносит по всему озеру.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Во время субботника практически тем же составом члены движения навели порядок в селе Шара-Тогот, где находится АЗС «КрайсНефти».

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

К слову, в конце апреля такие субботники компания провела по всей Иркутской области. Всего в регионе насчитывается около 50 АЗС «КрайсНефти», и каждая автозаправочная станция очистила от мусора определенный уголок природы. К примеру, сотрудники АЗС в микрорайоне Юбилейном Иркутска расчистили русло речки Кузьмихи, которая уже практически исчезла с лица Земли.

Десять человек во главе с директорами АЗС N40 Татьяной Макотиной и АЗС№9 Грачевой Викторией собрали больше ста 200-литровых пакетов мусора. В акции все участвовали добровольно.

- Мы живем в этом городе, и хочется, чтобы он был чистым, - отметили сотрудники компании.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

В разгар уборки на АЗС подъезжали автолюбители.

- Молодцы, что убираются, поддерживают чистоту, - сказал Иван Коровин. – Я здесь часто заправляюсь, потому что рядом живу. С этой АЗС у меня связаны только положительные эмоции.

Фото: Анастасия Влади, Irk.ru

Как подчеркнул Андрей Минин, директор сети АЗС «КрайсНефть», сотрудники компании не только занимаются уборкой территорий вокруг АЗС и в прибрежных зонах, но и чистят-красят сами объекты, наносят новую разметку. В ближайших планах «КрайсНефти» - посадка деревьев по Голоустненскому тракту. Желающих принять участие в акции очень много.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

- Мы никого не заставляем, люди сами откликаются и с удовольствием участвуют в экологических мероприятиях. Значит, они неравнодушны к проблемам экологии, жизни города и области в целом. А мы можем это только приветствовать, - отметил Андрей Минин. - Наша компания часто участвует в подобных проектах. Мы помогаем очищать от мусора берега Байкала, обеспечиваем доставку волонтеров к месту проведения таких акций. Ну и, конечно, всегда рады содействовать в наведении порядка в Иркутске. Каждый житель нашего города может внести свою лепту в борьбу за чистоту города, привлечь к этому процессу соседей, друзей, коллег. Чем больше будет людей инициативных и ответственных, тем лучше.

Фото: Анастасия Влади, Irk.ru

Сейчас «КрайсНефть» активно сотрудничает с Иркутским областным отделением Всероссийского общества охраны природы, обустраивает родники по Байкальскому тракту, участвует в других экологических акциях.

Также компания развивает направление заправки альтернативным экологичным видом топлива – газом, модернизирует АЗС, приобретает новое современное оборудование, позволяющее идти в ногу со временем.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

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