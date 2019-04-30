2019-04-29T10:39:07+03:00
Общество

«КрайсНефть» провела субботники по всей территории Иркутской области

Сотрудники компании убирали мусор на городских улицах и берегах Байкала
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: предоставлено ГК КрайсНефтьФото: предоставлено ГК КрайсНефть
Изменить размер текста:

Региональный лидер продаж нефтепродуктов группа компаний «КрайсНефть» уделяет большое внимание поддержке и реализации различных экологических проектов. Ежегодно сотрудники АЗС организуют субботники и убирают мусор не только непосредственно вокруг автозаправок, но и на прилегающих территориях, по берегам рек, и, конечно же, особое внимание уделяют мировой жемчужине – озеру Байкал.

Представители «КрайсНефти», работающие на территории Ольхонского района, создали общественное движение, которое регулярно проводит экологические акции. Компания такие инициативы поддерживает, обеспечивает сотрудников всем необходимым.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Лидер движения - Олеся Евдокимова рассказала, как 19 апреля участники движения отправились в район Тутайского залива, в бухту Змеинка.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

- Мы думали, что эта местность практически нетронута, но не тут-то было… Пакеты, банки из-под тушенки, пивные бутылки, бумага и картон – чего мы только не нашли, - отметила Олеся Евдокимова. - Собрали полный бортовой уазик мусора – больше 20 больших мешков. Все это вывезли на полигон отходов. Хотим обратится ко всем туристам с просьбой уважительно относиться к природе и не оставлять мусор после себя, т.к. даже закопанные отходы выдувает ветер и разносит по всему озеру.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Во время субботника практически тем же составом члены движения навели порядок в селе Шара-Тогот, где находится АЗС «КрайсНефти».

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

К слову, в конце апреля такие субботники компания провела по всей Иркутской области. Всего в регионе насчитывается около 50 АЗС «КрайсНефти», и каждая автозаправочная станция очистила от мусора определенный уголок природы. К примеру, сотрудники АЗС в микрорайоне Юбилейном Иркутска расчистили русло речки Кузьмихи, которая уже практически исчезла с лица Земли.

Десять человек во главе с директорами АЗС N40 Татьяной Макотиной и АЗС№9 Грачевой Викторией собрали больше ста 200-литровых пакетов мусора. В акции все участвовали добровольно.

- Мы живем в этом городе, и хочется, чтобы он был чистым, - отметили сотрудники компании.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

В разгар уборки на АЗС подъезжали автолюбители.

- Молодцы, что убираются, поддерживают чистоту, - сказал Иван Коровин. – Я здесь часто заправляюсь, потому что рядом живу. С этой АЗС у меня связаны только положительные эмоции.

Фото: Анастасия Влади, Irk.ru

Фото: Анастасия Влади, Irk.ru

Как подчеркнул Андрей Минин, директор сети АЗС «КрайсНефть», сотрудники компании не только занимаются уборкой территорий вокруг АЗС и в прибрежных зонах, но и чистят-красят сами объекты, наносят новую разметку. В ближайших планах «КрайсНефти» - посадка деревьев по Голоустненскому тракту. Желающих принять участие в акции очень много.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

- Мы никого не заставляем, люди сами откликаются и с удовольствием участвуют в экологических мероприятиях. Значит, они неравнодушны к проблемам экологии, жизни города и области в целом. А мы можем это только приветствовать, - отметил Андрей Минин. - Наша компания часто участвует в подобных проектах. Мы помогаем очищать от мусора берега Байкала, обеспечиваем доставку волонтеров к месту проведения таких акций. Ну и, конечно, всегда рады содействовать в наведении порядка в Иркутске. Каждый житель нашего города может внести свою лепту в борьбу за чистоту города, привлечь к этому процессу соседей, друзей, коллег. Чем больше будет людей инициативных и ответственных, тем лучше.

Фото: Анастасия Влади, Irk.ru

Фото: Анастасия Влади, Irk.ru

Сейчас «КрайсНефть» активно сотрудничает с Иркутским областным отделением Всероссийского общества охраны природы, обустраивает родники по Байкальскому тракту, участвует в других экологических акциях.

Также компания развивает направление заправки альтернативным экологичным видом топлива – газом, модернизирует АЗС, приобретает новое современное оборудование, позволяющее идти в ногу со временем.

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

Фото: предоставлено ГК КрайсНефть

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Артём Черноусов из Иркутска завоевал еще одну медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе
Прогноз погоды в Иркутске: 30 апреля без осадков
Областной форум «Братск молодежный» прошел в северной столице региона
В Иркутске прошел турнир по боксу памяти Аркадия Кривошеева
Сергей Серебренников: Братск развивается ускоренными темпами во всех сферах городской жизни
«Яндекс.Деньги» открывает доступ к инвестициям через «БКС Брокер»
На Центральный рынок за гостинцами: туристы сметают ассортимент с прилавков
Боевые снаряды нашли на продуктовой базе в Бурятии
Состав «Байкал-Энергии» пополнил воспитанник иркутского хоккея Александр Бойко
На Центральном рынке Иркутска продавцов можно проверить на честность, взвесив товар на новых контрольных весах
Жителя Иркутской области осудят за поджог жилого дома
15 тысяч литров стеклоомывающей жидкости содержащей метанол изъяли оперативники в Иркутской области
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области приняли участие в субботнике
Сжигали мусор и траву: 17 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области
Депутаты ЗС Иркутской области приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»
Лесной пожар произошел рядом с деревней Ревякина под Иркутском
Законодательному Собранию Иркутской области исполнилось 25 лет
Водитель трактора, который взрезался в дерево и перевернулся, погиб в Иркутском районе
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатно
Доходы бюджета Иркутской области предлагается увеличить
30 апреля каждому читателю «Комсомолки» карта достопримечательностей Иркутска в подарок
День Победы в Иркутске: реконструкция боя со служебными собаками пройдет 9 мая
В 2019 году на воду Байкала спустят новое экосудно
Фестиваль «Пасхальная радость» начался в Иркутске
Кубок мира по пулевой стрельбе: иркутянин завоевал бронзовая медаль