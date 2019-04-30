Ипотеку можно брать на пять лет, а стоимость телефона не должна превышать размер зарплаты

Душат кредиты? Не можете платить по счетам? Выход есть! Прикладные советы в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 FM) дал руководитель иркутского правового центра «КредитOFF!», арбитражный управляющий Игорь Льгов.

гость руководитель правового центра Кредитофф, арбитражный управляющий Игорь Льгов.

В 2014 году в его практике произошел уникальный случай - 54 кредита на одну семью. Женщина, набравшая столько займов, стала героиней одной из книг Игоря Льгова. Что же он ей посоветовал, и чем завершилась ситуация?

- Все в порядке. Ее признали банкротом, - говорит юрист.

Обычно люди обращаются в правовой центр «КредитOFF!», когда им звонят коллекторы, приходят судебные приставы, а в почтовом ящике появляются повестки в суд. По словам Игоря Льгова, в целом Иркутская область сегодня не является самым закредитованным регионом страны, но низкая финансовая грамотность, помноженная на стремление к халяве, приводит к тому, что деньги начинают управлять людьми, а не наоборот.

Игорь Льгов называет себя кредитным хирургом и думает написать учебник финансовой грамотности простым языком, понятным большому количеству обычных граждан. Другие его книги доступны в интернете.

«Хирург» не скупится на советы. К примеру, он отмечает, что банки, выдавая кредит, не сообщают общую сумму переплаты, поэтому потенциальному заемщику нужно все сложить, умножить и просчитать, прежде чем принимать решение.

Также Игорь Льгов категорически против потребительских кредитов. И тому есть причины. У одной его клиентки три шубы, по 250 тысяч рублей каждая. При этом на самом деле одна шуба стоит 150 тысяч, а все остальное - проценты и комиссии, которые начисляет банк.

- Стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки. Люди живут не по средствам, - отмечает Игорь Льгов. - В кредит чаще всего берут телефоны, планшеты, компьютеры - все это не является предметами первой необходимости. За год новый айфон теряет 30% своей стоимости, а человек брал на него кредит на три года. Когда расплатится, пора будет покупать очередную модель. К тому же если на оплату займа у человека уходит больше половины зарплаты, то он уже банкрот.

Игорь Льгов - арбитражный управляющий. Завершил 28 процедур банкротства физических лиц, благодаря чему было списано более 122 млн рублей долгов.

Поэтому лучший кредит - это его отсутствие.

Руководитель иркутского правового центра «КредитOFF!» рекомендует не брать займы, а идти другим путем - ежемесячно откладывать 10% от дохода и потом на накопленные средства приобретать телефоны, шубы и ездить в отпуск.

Также, по словам Игоря Льгова, стоимость телефона не должна превышать размера зарплаты, а цена планируемой к покупке машины - шестимесячного дохода.

Если семья намерена взять в ипотеку квартиру, то она должна рассчитывать полностью расплатиться по кредиту за 5 - 6 лет, потому что за 30 лет переплата составит 2 - 3 раза.

- Если вы не можете выплатить ипотеку за 5 лет, то проще снимать квартиру в аренду, - советует арбитражный управляющий.

Еще одно важное правило: нельзя брать кредиты, чтобы гасить другие кредиты. Также следует воздерживаться от предложений получить кредитную карту. По статистике каждый обладатель такой карты в среднем через три месяца начинает ею пользоваться и залезает в долги.

А если долг перевалил за 500 000 рублей, то уже можно начинать процедуру банкротства. Для этого нужно прийти к юристу или финансовому управляющему.

- Среди должников, которые прошли и проходят через банкротство физических лиц, есть мамочки в декрете, доярки, почетные доноры, учителя, предприниматели, полицейские, безработные, пенсионеры, руководители и депутаты, - отмечает Игорь Льгов.

То есть от банкротства не застрахован никто. Но, как известно, лучше предупредить болезнь, чем лечить. И здесь советы руководителя иркутского правового центра «КредитOFF!» придутся как нельзя кстати.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Правовой центр «КредитOFF!» - Иркутск, ул. Советская, 130, офис. 404; тел.: 8-9025-15-76-88, (3952) 65-76-88.

Сайт: выключидолги.рф

https://zen.yandex.ru/kreditoff

Игорь Льгов - арбитражный управляющий. Завершил 28 процедур банкротства физических лиц, благодаря чему было списано более 122 млн рублей долгов.

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