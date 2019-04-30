2019-04-30T08:16:21+03:00
Общество

График работы поликлиник на майские праздники 2019 в Иркутске: как попасть к врачу

Куда обращаться, если вдруг заболел,составлен график работы поликлиник на майские праздники 2019 в Иркутске
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Расписание работы поликлиник на майские праздники 2019 в ИркутскеРасписание работы поликлиник на майские праздники 2019 в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Впереди целая неделя выходных. Народные гуляния начнутся в День труда 1 мая и плавно перейдут в празднования Дня Победы 9 мая. Но что делать, если вдруг длинные весенние каникулы омрачатся внезапной зубной болью или простудой? Куда обращаться за медицинской помощью? Составлен график работы поликлиник на майские праздники 2019 в Иркутске.

- Учреждения здравоохранения будут работать в дежурном режиме, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Амбулатории и поликлиники открыты для пациентов с 8.00 до 15 часов 2, 3, 4, 10 и 11 мая. По этому же расписанию будут принимать стоматологи, акушеры-гинекологи, амбулаторные психиатры, фтизиатры и дерматовенерологи.

Кроме того, с 15.00 до 20.00 в эти же дни будут открыты кабинеты неотложной помощи. Таков график работы поликлиник на майские праздники 2019 в Иркутске. А если вдруг стало совсем плохо - вызывайте "Скорую помощь", отправляйтесь в травмпункты. Эти службы экстренной помощи населению работают круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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