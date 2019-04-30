Компания En+ Group: главная ценность - человек

Компания En+ Group объединяет электрогенерирующие активы, а также алюминиевые производства и является крупнейшим производителем этого легкого металла в мире за пределами Китая. В Иркутской области расположены три предприятия, которые входят в структуру холдинга: это «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», «Иркутскэнерго» и «Востсибуголь». В общей сложности здесь трудится более 50 тысяч человек. И во многом благодаря этим людям энергетическая безопасность региона на высоте, а в наших домах есть тепло и свет. En+ Group со своей стороны уделяет большое внимание поддержке коллективов и обеспечению социальных гарантий для сотрудников.

Привилегии энергетиков

Работа в структурах холдинга осуществляется в соответствии с коллективными договорами. И только за последние годы такой договор «Иркутскэнерго» трижды признавался лучшим в отрасли и еще чаще в области. Документом предусмотрен целый спектр привилегий. Во главе угла, конечно, забота о здоровье. В частности, для сотрудников действует система добровольного медицинского страхования, при необходимости они могут пройти лечение в специализированных учреждениях или отдохнуть в санаториях и на курортах.

Еще из списка поддержки - детские оздоровительные путевки, ежемесячная материальная помощь или к отпуску, беспроцентные ссуды для тех, кто попал в беду, скидка на оплату электроэнергии неработающим пенсионерам, компенсация за аренду жилья для молодых сотрудников. Всего в 2018 году En+ Group направила 390 млн рублей на социальные льготы сотрудников «Иркутскэнерго».

Богаты здесь и на корпоративные события. Компания и профсоюзная организация всегда тесно взаимодействуют, в коллективе организовываются велопробеги, турслеты, походы, спартакиады и многое другое.

Еще одно важное направление - работа с молодежью. Каждый год на площадке «Иркутскэнерго» проводится молодежный форум, большой популярностью пользуется «Школа молодого профсоюзного активиста». И весь этот комплекс мероприятий приносит свои положительные плоды. Об этом свидетельствуют неоднократные победы в отраслевых и областных конкурсах «За высокую эффективность и развитие социального партнерства».

Развитие сотрудников - в приоритете

Одно из крупнейших предприятий угольного дивизиона En+ Group - компания «Востсибуголь» постоянно входит в число призеров конкурса «Лучшая организация города Иркутска по развитию социального партнерства». Работа конкурсантов оценивается по 20 критериям, например, по таким как «средняя заработная плата сотрудников и ее индексация», «затраты предприятия на оздоровление и отдых», «улучшение условий и охрана труда», «финансирование спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий», «деятельность по переподготовке и повышению квалификации кадров».

Охрана и оплата труда, защищенность работников, отдых, оздоровление, лечение - все это включено в договор. В целом в 2018 году на выплаты социального характера для угольщиков компания En+ Group направила 218,7 млн рублей. Деньги выделялись чаще всего на оплату стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха, единовременные выплаты при уходе на пенсию, оплату детских оздоровительных путевок, приобретение детских новогодних подарков и затраты на спортивно-оздоровительные мероприятия.

Нельзя не отметить и такой любимый всеми праздник, как спартакиада «Востсибугля». Она традиционно проводится накануне Дня шахтера и собирает сотрудников всех филиалов компании. Участники соревнований демонстрируют отличную физическую подготовку и, несмотря на нешуточную конкуренцию в борьбе за призовые места, командный дух! Заметим, что компания также оказывает социальную поддержку ветеранам, обеспечивает пайковым углем, выплачивает материальную помощь к праздникам.

Социально-ответственный работодатель

Еще одной, совсем молодой структуре En+ Group - «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - скоро исполнится два года. В компании, объединяющей гидрогенерирующие активы ГЭС Ангарского каскада, понятие «социально-ответственный работодатель» наполнено реальным смыслом. В 2018 году в компании был заключен коллективный договор. Он содержит весь пакет социальных льгот и гарантий, включая оздоровительный отдых как для самих работников, так и для их детей, санаторно-курортное лечение, льготный проезд для сотрудников северных филиалов, льготное питание для рабочих, материальную помощь к отпуску.

Особое внимание здесь уделяется социально-культурной и оздоровительной работе. Гидроэнергетики активно участвуют в корпоративных спартакиадах, турнирах по баскетболу, настольному теннису, боулингу и шахматам. Кстати, в планах компании в 2019 году расширить штат, поэтому на социальные льготы и гарантии планируется направить более 30 млн рублей. Это в разы больше, чем в предыдущем году.

Комментарий

Владимир КИРЮХИН, генеральный директор En+ Group

- Главная ценность компании - это сплоченные коллективы наших предприятий. Работа для них - это не просто механическое исполнение функций, а дело жизни, отточенное ремесло, а иногда и творчество, которое объединяет профессионалов для решения как ежедневных операционных, так и стратегических задач. На наших сотрудниках лежит большая ответственность за тепло и свет в каждом доме Иркутской области, соответственно, компания видит необходимость в обеспечении сохранности всех социальных гарантий, комфортных и перспективных для развития условий труда и отдыха.

На предприятиях En+ Group трудятся ответственные и преданные своему делу люди, которые делают все возможное, чтобы сохранять надежность энергосистемы. Компания, в свою очередь, благодарна своим работникам, соблюдает их интересы и права, способствует профессиональному развитию сотрудников и поддерживает их инициативы. Ведь только вместе можно добиться лучших результатов.