В «Иркутских кварталах» при поддержке En+ Group прошла пасхальная ярмарка экологически чистых товаров «Сделано на Байкале»

Продукты без вредных добавок и консервантов, одежда из натуральных тканей, авторские украшения, эксклюзивные сувениры, - все это сегодня не просто модно, а скорее актуально. Актуально жить с пользой, творить руками, быть экологически грамотным. И таких иркутян достаточно много. Об этом говорит успех пасхальной ярмарки «Сделано на Байкале», которая состоялась 27 апреля при поддержке En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской».

- Ярмарка, приуроченная к Пасхе, наш свежий эксперимент, хотя на самом деле такие ярмарки мы проводим с 2014 года, - говорит организатор - президент фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елена Творогова. - В декабре прошлого года в Иркутске опробовали новый формат, объединив продажу местной продукции и экологические активности, связанные с утилизацией вторсырья. Тогда поняли, что это успешный опыт. Люди приходили, сдавали батарейки, ненужную одежду, крышки от пластиковых бутылок, а уходили с продуктами и товарами от местных фермеров и мастеров. Удалось собрать более 300 кг одежды, которую отправили в благотворительный магазин Усольского района. Получается, добрые дела не требуют невероятных усилий. Их можно творить с пользой и довольно легко.

Словом, формат «продажа плюс» экоакции себя оправдал, и организаторы решили его повторить. Но в чем тогда свежесть эксперимента? В том, что ярмарка впервые пасхальная (кстати, здесь можно было купить вкусные, ароматные, испеченные по традиционным рецептам куличи), а еще проводилась она в знаковом месте - в «Иркутских кварталах» на ул. Горная, 1. Место аутентичное, пропитанное особой атмосферой, что соответствует и духу самой ярмарки.

А теперь, собственно, знакомимся с ее участниками. Их было более 15. Каждый выставил свои богатства: авторские, сделанные своими руками соки и варенье из таежных ягод, шоколад, конфеты и печенье, мыло, травы, сувениры из дерева, камней и керамики, ткани, эксклюзивная одежда и обувь из кожи, сшитая или связанная мастерами, экосумки и бумаги из ручного литья, фермерские колбасы, творог, сыр и много, многое другое.

- Мы сегодня представили изделия из стекла в технике фьюзинг - запекание кусочков в печи, - рассказывает руководитель благотворительной организации «Близко к сердцу» Наталья Титова. - Они выполнены в наших реабилитационных мастерских, где занимаются онкобольные, их близкие, медперсонал.

Вырученные средства пойдут не только на поддержку фонда, но и на покупку средств для ухода за больными. Мастерские расположены, например, в Иркутске, Ангарске. И их главная цель - помочь как пациентам, так и их близким отвлечься от тяжелых мыслей. Когда они заняты творчеством, то забывают о болезни. Идея проста и человечна. Кстати, этот фонд - победитель 15-й сессии Школы экологического предпринимательства (ШЭПР), также совместного проекта фонда «Возрождение Земли Сибирской» и En+ Group. Их идея создания первого в регионе хосписа для онкобольных получила наибольшее количество голосов.

- Здесь мы постарались собрать не только выпускников школы экологического предпринимательства, но и других производителей, которые отвечают нашим критериям, - местное, чистое, честное, - дополняет Елена Творогова. - И еще ярмарка - это не только возможность что-то купить, но и сделать что-то дополнительно. Здесь и сейчас вы можете расписать авторскую плитку, отдать ненужные вещи, сдать батарейки, сделать авторскую кружку на гончарном круге.

Иркутяне могли купить на ярмарке фермерские продукты и эксклюзивные поделки от местных мастеров.

- ШЭПР - очень крутая школа, - делится мастер по керамике Иван Кравченко. - В прошлом году мы представили свою идею акт-резиденции на Байкале, но она была очень сырой. Нам помогли ее оформить в проект, и в итоге мы получили грант. Этим летом на Байкале мы построим домики, в которых можно будет не только отдыхать, но и заниматься творчеством.

Интересных идей много, и каждая заслуживает отдельного рассказа. «Сделано на Байкале» - территория, которая объединяет творческих людей и где любой гость может присоединиться к этому увлекательному движению: становиться разумным потребителем и делать благие дела с пользой для себя и других.

- Мы поддерживаем ярмарку «Сделано на Байкале» уже пять лет, - заключает директор по связям с общественностью En+ Group Татьяна Драчук. - За это время она стала событием, формирующим экодвижение и аудиторию, неравнодушную к вопросам осознанного потребления и защиты окружающей среды. Гости ярмарки могут не просто познакомиться с байкальскими мастерами и попробовать натуральные продукты, но и оставить ненужные вещи на вторсырье. Так мы формируем у людей ответственное отношение к природе и ее ресурсам. А это одна из главных целей комплексной программы по защите Байкала, которую En+ Group реализует с 2011 года.