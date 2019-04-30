2019-04-30T14:00:02+03:00
Общество

Преждевременные роды в Таиланде: туристы из Бурятии вернулись с новорожденной дочкой в Россию

Кристине и Вазгену Ширванянам помог врач из Калуги Алексей Мостовой [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Преждевременные роды в Таиланде: туристы из Бурятии вернулись с новорожденной дочкой в Россию. Фото: личный архив героев публикации.Преждевременные роды в Таиланде: туристы из Бурятии вернулись с новорожденной дочкой в Россию. Фото: личный архив героев публикации.
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Уехали на море на пару недель, а задержались на целых четыре месяца. Именно столько времени жители Бурятии и других уголков страны следили за судьбой молодой семьи из Северобайкальска - Вазгеном и Кристиной Ширванян. Супруги не могли выбраться из Таиланда вместе со своей новорожденной дочкой Нонной, которая появилась на свет раньше срока на острове Пхукет, куда ее родители прилетели в свадебное путешествие.

Напомним, в начале марта «Комсомольская правда» в Иркутске рассказывала эту историю. У Кристины, которая находилась на 7-м месяце беременности, произошли преждевременные роды. На свет появилась малышка весом всего 700 граммов. Чудом тайские врачи смогли выходить кроху, но проблем у Кристины и Вазгена меньше не стало. Все дело в том, что перед отъездом из России Вазген и Кристина не оформили медицинскую страховку. И чтобы спасти дочь, каждый день им пришлось переводить на счет клиники около 30 тысяч рублей. Да, неравнодушные пользователи соцсетей собрали паре около 2,5 миллионов рублей на лечение. Сам Вазген выставил на продажу свой бизнес и элитный автомобиль. Но даже этой суммы не хватило бы на то, чтобы доставить маленькую Нонну в Россию спецбортом, стоимостью 5-7 миллионов рублей.

В Таиланде Кристина, Вазген и их маленькая дочка прожили почти четыре месяца. Фото: личный архив героев публикации.

В Таиланде Кристина, Вазген и их маленькая дочка прожили почти четыре месяца. Фото: личный архив героев публикации.

Пока Нонна с трудом набирала по несколько граммов драгоценного веса в день, о проблеме семьи Ширванян в соцсетях узнал анестезиолог-реаниматолог Калужской областной клинической больницы Алексей Мостовой. В марте врач связался с Вазгеном и пообещал лично приехать в Таиланд и бесплатно помочь молодым родителям доставить их ребенка в Россию. И свое обещание он сдержал.

- Мы, наконец, в России, - радостно отвечает на очередной звонок корреспондента «Комсомолки» Вазген Ширванян. - Алексей Мостовой приехал вместе с еще одним врачом Анной Карповой, 20 апреля. Сначала они обсудили всю историю болезни с тайскими коллегами и за три дня до вылета жену и дочку выписали из больницы. Нонна как раз набрала положенные 2 кг.

Одиннадцатичасовой перелет по маршруту Пхукет-Москва, по словам Вазгена Ширваняна, прошел непросто. Несмотря на то, что Нонна летела под присмотром опытных врачей и под реанимационным оборудованием, девочка вновь заставила поволноваться своих родителей.

- Весь полет дочка была подключена к аппарату, который отслеживал сердцебиение и уровень кислорода в крови, - продолжает Вазген Ширванян. - На пятом часу полета уровень кислорода начал снижаться. Врачи пообщались с бортпроводниками и те дали кислородный баллон, который хватило на весь полет. Все прошло хорошо. К нам подходил даже командир лайнера, говорил, если нужна помощь, обращайтесь. После приземления в Шереметьево, нас на реанимобиле довезли до Калужского перинатального центра и разместили там.

Фото: личный архив героев публикации.

Фото: личный архив героев публикации.

В первый же день на российской земле врачи взяли у маленькой Нонны все анализы, провели УЗИ. По словам специалистов, в Калуге девочке предстоит провести как минимум три недели. Затем Вазген и Кристина планируют перевезти малышку в Новосибирск, так как в родном Северобайкальске нет специалистов, которые могли бы отслеживать дальнейшее восстановление Нонны.

- Девочка должна быть постоянно под наблюдением, - говорит врач Алексей Мостовой. – По прилету в Россию Вазген и Кристина оформили медицинскую страховку, поэтому дальнейшее лечение будет бесплатное. Мы уже сделали Нонне иммунизацию против всех инфекций, которые свойственны недоношенным детям. Прогноз на лечение девочки положительный. Здесь стоит отметить и тайских врачей, которые оказали квалифицированную помощь и в прямом смысле спасли малышке жизнь.

Кстати, девочка уже сделала первый подарок папе на день рождения, который Вазген отмечал по прилету в Россию. Мужчина впервые покатал дочку в коляске по улице. Врачи говорят, как потеплеет, они смогут гулять чаще. Сейчас вес Нонны 2 кг 200 гр. За меся Нонна еще подрастет и сможет спокойно перенести следующий перелет до Новосибирска.

Вазген и тайские врачи. Фото: личный архив героев публикации.

Вазген и тайские врачи. Фото: личный архив героев публикации.

- Там у нас много родственников, так что помогут, - говорит Вазген. – В общей сложности в Таиланде мы потратили своих 2,5 миллиона рублей. Плюс 1,5 миллиона, которые нам собрали неравнодушные люди в соцсетях. Еще раз спасибо им, если бы не они, даже страшно представить, где бы мы сейчас были. Да мы бы даже не смогли рассчитаться с больницей. Еще повезло с персоналом клиники, они очень хорошо к нам относились. Когда уезжали, я им принес тортики, и мы сфотографировались все вместе. У нас остался еще 1 миллион рублей. Если дочке больше не понадобится дорогое лечение, мы отдадим его на благотворительность, чтобы помочь другим детям.

Теперь главная мечта Вазгена и Кристины, показать дочку своим родным и близким в Северобайкальске. Бабушки и дедушки пока видели внучку лишь по фото и с нетерпением ждут встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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