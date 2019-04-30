2019-04-30T14:16:22+03:00
Общество

Погода на 9 мая 2019 в Иркутске: в День Победы в городе будет солнечно и тепло

Иркутяне зря опасались, что погода на 9 мая 2019 в Иркутске испортит праздник
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Погода на 9 мая 2019 в Иркутске: в День Победы в городе будет солнечно и тепло.Погода на 9 мая 2019 в Иркутске: в День Победы в городе будет солнечно и тепло.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье вновь потеплело. И очень вовремя, ведь уже совсем скоро наступят долгожданные весенние каникулы. Вот и садоводы уже готовятся высаживать на дачах рассаду. Но, увы, ясная и солнечная погода пришла в Иркутскую область ненадолго. И на майские праздники «небесная канцелярия» не порадует стабильностью. Остается главным вопрос, не помешает ли это иркутянам встретить День Победы? Какая ожидается погода на 9 мая 2019 в Иркутске? Ведь в областном центре запланировано множество мероприятий под открытым небом, особенно праздничный салют. Который уже доводилось переносить в 2016 году из-за ураганного ветра до 26 метров в секунду.

- По предварительным прогнозам, 8 и 9 мая ожидается +15, +20 градусов,- рассказала заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Без осадков.

Ура! Если природа не выкинет очередной фокус, и погода на 9 мая 2019 в Иркутске будет хорошей - значит, ничего не помешает пройти парадному шествию войск Иркутского гарнизона, а за ними и колоннам «Бессмертного полка». Кстати, ожидается, что в памятной акции примут участие более 40 тысяч человек. А после этого 200 пар станцуют на площади Сперанского «Вальс Победы». Праздничные торжества завершатся красочным салютом на Нижней Набережной, который начнется в 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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