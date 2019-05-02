В Иркутске порывом ветра перевернуло батут с детьми, у ребенка тройной перелом предплечья

- Сын в больнице, сколько проведет там времени, сейчас сложно сказать…, - рассказывает иркутянка Александра. Она – мама пятилетнего малыша, который в воскресенье пострадал в Иркутске на батуте. Надувную конструкцию не закрепили должным образом, и от порыва ветра она в буквальном смысле взмыла в воздух. Вместе с детьми! - У сынишки тройной перелом правого предплечья – два закрытых и один открытый. Поставили специальные спицы в ручку, чтобы зафиксировать и срастить кости. Операция была серьезная и сложная, длилась 2 часа. Сшивали мышцы и связки. Через две недели врачи пообещали снять швы, а полностью ребенок восстановится не раньше осени…

Об этом происшествии «Комсомолка» уже писала, но со слов Следственного комитета. Все случилось воскресным днем, 28 апреля. Александра решила сделать сюрприз детям – 12-летней дочке и 5-летнему сыну. Оставив мужа дома, повела ребятишек на аттракционы. Совсем недалеко, на улице Баумана около недели назад как раз появился развлекательный городок - там установили надувной батут. И, к слову, не в первый раз. В прошлом году Александра неоднократно водила детей на этот аттракцион. И сын, и дочка были в восторге! Поэтому, когда ребятишки вновь увидели на прежнем месте те самые горки, которые так понравились, стали просить маму купить билет.

– Мы пошли открывать сезон, - вспоминает тот злополучный день Александра.

Заплатив за ребят по 200 рублей, именно столько стоили полчаса развлечений, 34-летняя женщина села на лавочку неподалеку и засекла время. Часы показывали 15.05.

– Не прошло и пяти минут, как поднялся сильный ветер, – рассказывает Александра. – Я и рта не успела раскрыть, как вдруг вижу, что батут прямо вместе с детьми взмывает в воздух!

Что это не просто слова, доказывают и очевидцы. Все происходило на глазах прохожих.

Мальчик получил травму, когда батут перевернулся. Фото: прислано очевидцем.

Мальчик получил травму, когда батут перевернулся. Фото: прислано очевидцем.

- Батут действительно полетел, как какой-то шарик, - рассказал «Комсомолке» один из свидетелей ЧП. – Сначала это выглядело забавно. Огромная махина, а в высоту она метров шесть, ускользает, по пути переворачивается, за ней бегут люди и пытаются поймать. Но так было до тех пор, пока я не понял, что там дети! Увидел ребенка, лежащего на земле, а потом услышал душераздирающие крики матери: «Помогите, он не дышит!». Не передать словами, какой ужас испытал…

На помощь звала Александра. А малыш, о котором говорит очевидец, как уже стало понятно, ее пятилетний сын.

– Лежит на земле, глаза, выпученные от страха… Не дышит! - вспоминает те страшные минуты женщина. –

Персонал и администратор батут-парка, начал вызывать скорую помощь и записывал номер Александры. Спасать мальчишку бросились и прохожие.

Мама пострадавшего мальчика разыскивает водителя, который помог ее сыну.

- Подбежал мужчина, который тоже приехал со своей семьей на этот же аттракцион. Предложил отвезти нас в больницу, – продолжает Александра. – Сев в машину, ребенок вздохнул и сказал "мама ты только не плачь", а я уже уточнила, что у него болит и он ответил, что руку не чувствует и уж тогда увидела кровь, и кость.

В больницу к семье примчался муж Александры, как только обо всем узнал. Пострадал, кстати, не только сын пары, но и старшая дочь - у девочки ушибы спины. Всего же в момент, когда батут оторвался от земли, на аттракционе резвились четверо ребятишек. У двух остальных травмы не столь опасные. Пока врачи осмотрели детей Александры, консультировали родителей, те в суматохе даже не успели узнать имя неравнодушного водителя, который доставил маму с ребятишками до больницы.

- Мы очень хотим разыскать и поблагодарить этого мужчину лично, ведь он спас наших детей! – говорит Александра. – Пользуясь возможностью, просим его самого или близких откликнуться и выйти с нами на связь. И Сын спасибо хочет сказать. Сейчас ему уже полегче, он у нас боец. Переживает только, что из-за случившегося пропустит занятия в школе единоборств.

Расследованием инцидента на Баумана занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Ведь, как говорят, очевидцы тот самый батут в два этажа высотой, был закреплен… хлипкими колышками. Они буквально на миг удержали конструкцию на земле, но сдержать полностью не смогли бы. Хозяин аттракциона уже объяснил следователям, что аттракцион не закрепили, как полагалось по технике безопасности, из-за… нехватки денег.

- Вы представляете, заведено уголовное дело, а на этом месте уже установили другой батут, - говорят очевидцы. – Тот самый убрали, но поставили новый. И кто знает, укреплен он по правилам или нет?..